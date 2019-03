Nach Zyklon Idai: Johanniter-Erkundungsteam auf dem Weg in die betroffene Region

Der Zyklon Idai hinterließ im südlichen Afrika eine

Spur der Verwüstung. Mosambiks Regierung erklärte aufgrund der

verheerenden Überschwemmungen den Notstand. Für die nächsten zwei

Tage werden neue heftige Regenfälle erwartet, die die Situation vor

Ort verschärfen. Nach bisherigen Angaben starben in Mosambik und

Simbabwe bisher 350 Menschen, rund 400.000 sind zeitweise obdachlos.

In betroffenen Ländern werden über hunderte weitere Todesopfer

erwartet.

„Wir sind auf dem Weg in die betroffene Region, um die Lage vor

Ort zu sondieren und schnelle Nothilfe zu ermöglichen. Aufgrund der

massiven Überschwemmungen und schweren Zerstörungen ist der Ausbruch

von Krankheiten zu befürchten“, sagt Dr. Oliver Hoffmann,

Public-Health Fachberater der Johanniter.

Für Redaktionen:

Andy Neeve, Mitarbeiter der Johanniter-Auslandshilfe, steht ab dem

21.3. für Interviews und O-Töne auf Englisch und Dr. Oliver Hoffmann,

Public-Health Fachberater, steht ab dem 22.3. für Interviews und

O-Töne auf Deutsch aus der betroffenen Region zur Verfügung.

Vermittlung: + 49 30 26997-356, Mobil +49 172 161 85 92,

mathias.wahler@johanniter.de

Über die Johanniter-Auslandshilfe

Die humanitäre Hilfe im Ausland ist eine satzungsgemäße Aufgabe

der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Sie wird durch die

Johanniter-Auslandshilfe in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin

umgesetzt. In 12 Länderbüros und in Berlin arbeiten mehr als 250

internationale und lokale Mitarbeitende. Die Johanniter-Unfall-Hilfe

ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens. Sie wurde 1952

gegründet. In ihr engagieren sich rund 22.000 hauptamtliche und mehr

als 37.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 1,3

Millionen Menschen fördern die Johanniter-Unfall-Hilfe.

Pressekontakt:

Mathias Wahler, Fachbereichsleitung Kommunikation

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Johanniter-Auslandshilfe

Lützowstraße 94, 10785 Berlin

Tel. 030 26997-356

Mathias.wahler@johanniter.de, www.johanniter-auslandshilfe.de

Twitter/Facebook: @JohanniterInt

Juliane Flurschütz, Pressereferentin

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Bundesgeschäftsstelle

Lützowstraße 94, 10785 Berlin

Tel. 030 26997-361

juliane.flurschuetz@johanniter.de, www.johanniter-medien.de

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell