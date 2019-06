Industrieroboterübernehmen mehr Aufgaben in alternder Gesellschaft / Randstad Studie zu Automatisierung (FOTO)

Wenn die Bevölkerung schneller altert, werden in der Industriemehr Aufgaben von Robotern übernommen. Das zeigen die in der RandstadStudie „Flexibility@Work 2019“ zusammengefasstenForschungsergebnisse.

Je älter die Bevölkerung, desto mehr Roboter gibt es: Als eine der

ältesten Gesellschaften der Welt und eine der führenden

Industrienationen ist Deutschland von diesem Effekt besonders

betroffen, zeigt die jährliche Studie Randstad Flexibility@Work. „In

kaum einem Land ist der Einsatz von Robotern seit den frühen 1990er

Jahren so stark gestiegen wie in Deutschland. Und kaum eine

Gesellschaft altert seitdem so schnell wie wir“, so Petra Timm,

Pressesprecherin von Randstad Deutschland.

Roboter unterstützen ältere Fachkräfte

Beide Effekte hängen miteinander zusammen. In der Industrie macht

sich der demografische Wandel besonders stark bemerkbar – dort

erfordern zahlreiche Tätigkeiten nicht nur Erfahrung und Fachwissen,

sondern auch Kraft und Präzision. Die Automatisierung kann

Arbeitnehmern dabei helfen, diese Tätigkeiten auch mit steigendem

Alter zu verrichten.

Industrieroboter werden immer mehr stärker dazu eingesetzt, die

menschliche Arbeit intelligent zu unterstützen. Sogenannte „Cobots“

helfen Fachkräften bei ihrer Arbeit, indem sie beispielsweise eine

„dritte Hand“ für anspruchsvolle Tätigkeiten bereitstellen. Dadurch

werden Arbeitnehmer körperlich entlastet.

Jeder dreißigste „Mitarbeiter“ ist ein Roboter

In Deutschland ist die Dichte an Industrierobotern größer als in

jedem anderen europäischen Land. Auf 10.000 Arbeitnehmer in der

verarbeitenden Industrie kommen heute 322 Roboter. Damit gehört

Deutschland bei der Automatisierung zur Weltspitze. Im globalen

Vergleich sind es nur in Südkorea und im Stadtstaat Singapur noch

mehr.

„Nicht nur die Digitalisierung, sondern auch der demografische

Wandel verändert die deutsche Industrie und Wirtschaft nachhaltig.

Aber Automatisierung kann manche Effekte einer alternden Gesellschaft

auffangen“, erklärt Petra Timm von Randstad.

Über die Studienergebnisse

Die Randstad Holding gibt jährlich die Studie Flexibility@Work

heraus. Die diesjährige Ausgabe untersucht die Chancen und

Herausforderungen der Automatisierung für die Arbeitswelt anhand

internationaler Vergleichsstudien. Die Autoren sind Prof. Dr. Maarten

Goos und Prof. Dr. Anna Salomons (Universität Utrecht, Boston

University TRPI).

Über Randstad Gruppe Deutschland

Randstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir

helfen Unternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu

verwirklichen, indem wir unsere technologische Kompetenz mit unserem

Gespür für Menschen verbinden. Wir nennen dieses Prinzip „Human

Forward“. In der Randstad Gruppe Deutschland sind wir mit 58.000

Mitarbeitern und rund 550 Niederlassungen in 300 Städten ansässig.

Unser Umsatzvolumen umfasst rund 2,38 Milliarden Euro (2018). Neben

der klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional

Services, Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu

unserem Portfolio. Wir schaffen als erfahrener und vertrauensvoller

Partner passgenaue Personallösungen für unsere Kundenunternehmen.

Unsere individuellen Leistungs- und Entwicklungsangebote für

Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- und Führungskräfte

zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50

Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe

Deutschland zur niederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von

rund 23,8 Milliarden Euro (Jahr 2018), über 670.900 Mitarbeiter im

täglichen Einsatz, und rund 4.800 Niederlassungen in 38 Ländern

machen unseren internationalen Unternehmenskonzern zum größten

Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellen

gehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die

Unternehmen Tempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright,

Randstad Outsourcing GmbH sowie Randstad Automotive und Randstad

Financial Services. Vorsitzender und Sprecher ist Richard Jager.

Pressekontakt:

Verantwortlich

Randstad Deutschland Pressestelle

Helene Schmidt

Helfmann-Park 8

65760 Eschborn

Fon 0 61 96 / 4 08-17 01

Fax 0 61 96 / 4 08-17 75

E-Mail: presse@randstad.de

www.randstad.de

Original-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell