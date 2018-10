Erlöse des Festlichen Konzerts Bochum helfen Menschen mit HIV / Psychologin für Trauma-Therapie nimmt Arbeit im WIR-Bochum auf

Am 1. Dezember 2018 findet das 3. Festliche

Konzert der Bochumer Symphoniker zu Gunsten der Deutschen

AIDS-Stiftung im Anneliese Brost Musikforum Ruhr statt. Mit den

Konzert-Erlösen des vergangenen Jahres finanziert die AIDS-Stiftung

seit April 2018 eine Teilzeitstelle im Rahmen der psychologischen

Arbeit im Walk in Ruhr – Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin

(WIR). Das Angebot zur Trauma-Therapie ist notwendig, da vier von

zehn Behandelten psychische Erkrankungen aufweisen. Sie ermöglicht,

kurzfristig die Menschen zu betreuen, die neben der HIV-Infektion

psychische Probleme aufgrund von Traumata aufweisen. Die Konzerte

sind eine Kooperation der Deutschen AIDS-Stiftung mit den Bochumer

Symphonikern und dem WIR am Katholischen Klinikum in Bochum.

Im Quartal werden im WIR 1 500 Menschen mit HIV/AIDS behandelt.

Davon weisen etwa 40 Prozent psychische Erkrankungen auf, 20 Prozent

sind traumatisiert. Viele der traumatisierten Erwachsene haben

sexuelle, emotionale oder physische Gewalt in der Kindheit oder im

Kontext ihres sexuellen Coming-Outs erfahren. Es fällt ihnen schwer,

sich in Beziehungen klar abzugrenzen, zur Wehr zu setzen oder sie

übernehmen die Schuld für das Geschehen. Kommt die Diagnose

„HIV-positiv“ hinzu, ist es für sie kaum möglich, darüber zu

sprechen.

Ziel der Gesprächstherapie ist die Beziehungsgestaltung. „Ich sehe

immer wieder PatientInnen, die seit Jahren von ihrer HIV-Infektion

wissen, aber nie darüber gesprochen haben. Es ist wirklich schwer

vorstellbar, wie man das aushalten kann. Für die PatientInnen ist es

sehr stabilisierend, die positive Erfahrung zu machen, über ihre

Probleme zu reden.“, sagt die neu eingestellte Psychotherapeutin

Diana Janknecht. Entscheidend für die Therapie ist auch die

Sensibilität der Therapeutin/ des Therapeuten. „Ich wünsche mir, dass

mehr KollegInnen offener werden für unterschiedliche Lebensentwürfe

und dass Themen wie Sexualität, homosexuelle Lebenswelten und

Drogengebrauch stärker in der psychotherapeutischen Ausbildung

vorkommen. Nur wer die Lebenswelten der PatientInnen versteht, kann

ihnen bei der Bewältigung ihrer psychischen Leiden helfen.“, so

Janknecht weiter.

Im WIR kooperieren unterschiedliche Institutionen miteinander. So

ist Diana Janknecht parallel zur ärztlichen Sprechstunde tätig.

PatientInnen können direkt an sie verwiesen werden. „Der Bedarf an

psychotherapeutischer Unterstützung ist enorm groß“, weiß Prof. Dr.

Norbert H. Brockmeyer, Mitbegründer des WIR und Präsident der

Deutschen STI-Gesellschaft (DSTIG). „Ohne die finanzielle

Unterstützung der AIDS-Stiftung wäre das Angebot so nicht möglich

gewesen“. Um das soziale Umfeld zu stärken, ist eine weitere

Vermittlung von der Akutsprechstunde zur Aidshilfe Bochum möglich.

Um die dringend notwendige Arbeit auch weiterhin unterstützen zu

können, werden die Bochumer Symphoniker mit ihrem

Generalmusikdirektor Steven Sloane wie auch die beteiligten Solisten

für dieses Konzert wieder auf ihre Gage verzichten.

Eintrittskarten für das Konzert am 1. Dezember sind erhältlich für

50 / 40 / 30 EUR (zzgl. VVK-Gebühren) an der Konzertkasse im

Anneliese Brost Musikforum Ruhr, der Bochum Touristinfo, an allen

AD-Ticket Vorverkaufsstellen bundesweit sowie telefonisch unter 02 34

/ 910 86 66 und im Internet unter: www.bochumer-symphoniker.de.

Premiumtickets mit sehr guten Plätzen und einem Get together nach dem

Konzert für 200 EUR gibt es bei der Deutschen AIDS-Stiftung,

telefonisch unter 02 28 / 60 46 9-0 oder per E-Mail an:

info@aids-stiftung.de

Die Veranstalter danken herzlich den Partnern, Förderern und

Sponsoren Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV),

Vonovia, Katholisches Klinikum Bochum, Evonik Industries,

Knappschaft-Bahn-See und Stadtwerke Bochum.

Spendenkonto der Deutschen AIDS-Stiftung: IBAN: DE85 3705 0198

0008 0040 04

Die Deutsche AIDS-Stiftung ist die größte AIDS-Hilfsorganisation

in Deutschland, die betroffenen Menschen materielle Unterstützung

bietet. Sie hilft seit über 30 Jahren bedürftigen Menschen mit HIV

und AIDS in Deutschland durch Einzelhilfen und durch die

Unterstützung von Projekten wie beispielsweise Betreutes Wohnen.

Darüber hinaus fördert die Stiftung seit dem Jahr 2000 ausgewählte

Hilfsprojekte, etwa für Aidswaisen, Jugendliche, Mütter und ihre

Kinder, vor allem im südlichen Afrika. Die Urstifter 1987 waren

Rainer Ehlers, der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

(PKV) und das Deutsche Rote Kreuz.

Pressekontakt:

Pressestelle der Deutschen AIDS-Stiftung

Dr. Volker Mertens (Pressesprecher)

Sebastian Zimer (Pressereferent)

Telefon: 0228 60469-31 und -33

Fax: 0228 60469-99

E-Mail: presse@aids-stiftung.de

Münsterstraße 18

53111 Bonn

www.aids-stiftung.de

