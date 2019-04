Erneut Demonstrationen für ein freies Internet in Baden-Württemberg

Trotz des schlechten Wetters sind heute in

Stuttgart rund 300 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die

EU-Urheberrechtsreform zu protestieren. Auch in Ulm wurden über 150

Demonstranten gezählt. Die Reform wurde trotz massiver Proteste von

Bürgern und Experten vom EU-Parlament beschlossen und kann nun nur

noch im EU-Rat, beispielsweise durch eine Enthaltung der

Bundesregierung, gestoppt werden.

„Niemand will, dass Urheber leer ausgehen. Um Urheber geht es aber

in dieser Reform überhaupt nicht. Es geht darum, dass die großen

Rechteverwerter mehr Geld wollen“, kritisiert Oliver Burkardsmaier,

Kreisvorsitzender der Piratenpartei Stuttgart, in seiner Rede. „Rund

1,5 Milliarden Urheber werden dabei komplett ausgeklammert: Alle

Nutzer, die z.B. im Netz Sachen schreiben, Memes erstellen oder

YouTube-Videos veröffentlichen. Als Urheber soll nur gezählt werden,

wer einen Vertrag mit einem Rechteverwerter hat. Und selbst diese

müssen in Zukunft mehr von ihren Einnahmen abgeben.“

Auch die geplante „Terrorverordnung“, die in der kommenden Woche

im EU-Parlament abgestimmt werden soll, sorgt für Kritik. Diese sieht

Löschfristen von einer Stunde vor – eine Vorgabe, die von kleineren

Betreibern nicht zu leisten ist.

„Dann solle es ja bald auch den Fingerabdruckzwang im

Personalausweis geben, den Zwang, Passworter herauszugeben, Tor soll

verboten werden und im ganzen Land werden die Polizeigesetze

verschärft. Hier werden gerade an allen Ecken unsere Grundrechte

abgebaut – für eine ganz ungesunde Mischung aus Überwachungswahn und

Raffgier!“, so Burkardsmaier.

Trotz dieser Entwicklungen haben die Großdemonstrationen am 23.

März, als auch in Stuttgart über 10.000 Menschen auf die Straße

gingen, laut Burkardsmaier etwas bewirkt: Fast alle deutschen

Europaabgeordneten, mit Ausnahme der CDU, hätten gegen die

Urheberrechtsreform gestimmt. Nun müsse der Protest auch bei der

Europawahl deutlich werden.

„Nur, wer wählen geht, kann mitreden, wer die Spielregeln unserer

Gesellschaft bestimmt. Und nicht vergessen: Politik ist kein Sprint,

sondern ein Marathon!“, so Burkardsmaier abschließend.

Bildmaterial:

[1] http://ots.de/BYf4qI

[2] http://ots.de/4WPxsZ

[3] http://ots.de/KSvEO5

[4] http://ots.de/u2vkKE

[5] http://ots.de/o91gXN

