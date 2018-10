„Ernst-Schneider-Preis 2018“ für MDR-TV-Beitrag „Indonesische Arbeitskräfte“

Der Beitrag des MDR-Magazins „Exakt“ über den Personalmangel in

der Gastronomie erhielt heute in Nürnberg den Journalistenpreis der

deutschen Wirtschaft in der Kategorie „Fernsehen/Kurzbeitrag“.

Der Beitrag „Indonesische Arbeitskräfte“ setzte sich in der

Kategorie „Fernsehen/Kurzbeitrag“ im Finale gegenüber zwei weiteren

Beiträgen durch. Ausgezeichnet wurde der Magazin-Beitrag 2018 bereits

mit dem „Medienpreis Mittelstand“.

Nominiert war außerdem die MDR-Dokumentation „Wer bezahlt den

Osten? – Der Preis der Einheit“ von Ariane Riecker, Dirk Schneider

und Olaf Jacobs in der Kategorie „Fernsehen/Große

Wirtschaftssendung“.

MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi zur Auszeichnung: „Dass

MDR-Beiträge in den letzten Jahren mehrfach diesen bedeutenden Preis

für Wirtschaftsjournalismus erhielten, bestärkt uns in unserem

journalistischen Auftrag, gesellschaftlich relevante Themen

verständlich zu vermitteln.“

Die Journalistin und Autorin Julia Cruschwitz beschäftigt sich in

ihrem Beitrag „Indonesische Arbeitskräfte“ mit dem Personalmangel in

der Gastronomie: Ein Hotelier in Köthen holte Indonesier für

Ausbildung und Arbeit nach Deutschland, die ganz unkompliziert Visa

bekamen. Ein Lokal in der Sächsischen Schweiz versuchte es dagegen

mit Flüchtlingen. Aber die Pakistani durften nicht bleiben – die

Abschiebung drohte. Ein Statuswechsel von „Flüchtling“ zu

„Arbeitsmigrant“ ist nahezu unmöglich. Kein Wunder, dass viele

Flüchtlinge nicht in Arbeit kommen, obwohl es Jobs auf dem

Arbeitsmarkt gäbe …

Zu sehen war der Beitrag „Indonesische Arbeitskräfte“ am 7. Juni

2017 im Magazin „Exakt“ des MDR-Fernsehens.

Mit dem Ernst-Schneider-Preis, dem höchstdotierten deutschen Preis

im Wirtschaftsjournalismus, prämieren die Industrie- und

Handelskammern seit 47 Jahren in den Kategorien Fernsehen, Hörfunk,

Print, Internet und Innovation/Unterhaltungssendung Beiträge, die

besonders ideenreich und verständlich wirtschaftliche Zusammenhänge

oder technische Themen darstellen.

Benannt ist die Auszeichnung nach dem Unternehmer und Kunstmäzen

Ernst Schneider, der von 1963 bis 1969 Präsident des Deutschen

Industrie- und Handelskammertages war.

Über 1.300 Artikel, Fernsehbeiträge, Online- und Hörfunkstücke

sind in diesem Jahr eingereicht, 26 nominiert worden.

