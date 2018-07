Erschreckende Zahlen der Bundesregierung: Kontrollen in deutschen Tierhaltungsbetrieben im Durchschnitt nur alle 17 Jahre – In Bayern sogar nur alle 50 Jahre – Tierrechtler fordern sofortige Maßnahmen

Anfang des Monats hat die Bundesregierung im Rahmen

der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP (Drucksache 19/3195)

erschreckendes Zahlenmaterial zu Kontrollen in deutschen

Tierhaltungsbetrieben veröffentlicht. So werden diese in Deutschland

nicht nur sehr selten, sondern im Durchschnitt nur alle 17 Jahre

kontrolliert. Dabei sind die Kontrollen in Bundesländern, die eine

sehr hohe Dichte an so genannten Nutztieren und damit verhältnismäßig

viele Mast- und Zuchtbetriebe haben, am seltensten. In Niedersachsen

mit rund 95.000 Nutztierbetrieben, Baden-Württemberg mit über 82.000

Betrieben und Bayern mit fast 150.000 Betrieben finden Kontrollen nur

alle 21, 19 bzw. knapp 50 Jahre statt. Auch der Grund für die wenigen

Kontrollen wird durch die Antwort der Bundesregierung deutlich: Es

fehlt an ausreichendem Personal. Insgesamt gibt es nur knapp 15.000

Stellen für über 640.000 zu kontrollierende Betriebe. Auch hier

fallen die Bundesländer mit den meisten Nutztierbetrieben erneut auf,

denn die Bundesländer Niedersachsen, Baden-Württemberg, Brandenburg,

NRW und Bayern verfügen im Verhältnis über die wenigsten

Kontrolleure. Am gravierendsten ist die Situation in Bayern: Dort

sind laut Bundesregierung nur 600 Personen für die Kontrolle von

knapp 150.000 Betriebe eingesetzt. „Die Zahlen sind ein Armutszeugnis

für die Bundesregierung und die zuständigen Landesbehörden. Hier

versagt alles, was nur versagen kann“, empört sich Jan Peifer,

Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros, und ergänzt:

„Wenn die zuständigen Behörden nicht in der Lage sind,

Tierhaltungsbetriebe regelmäßig zu kontrollieren, dann muss dringend

gehandelt werden.“

Eine Sofortmaßnahme sieht das Deutsche Tierschutzbüro darin, dass

tausende neue Kontrolleure eingestellt werden. Zudem sollten keine

weiteren Genehmigungen für die Erweiterung und den Neubau von

Tierhaltungsanlagen erteilt werden, solange diese nicht regelmäßig

überprüft werden können. Nach dem Willen der Tierrechtler sollten die

Betriebe mindestens zweimal im Jahr unangekündigt kontrolliert

werden. „Eine Kontrolle alle 6 Monate wäre das Mindeste. Gleichwohl

setzen wir uns langfristig für die komplette Abschaffung der

Massentierhaltung und der sogenannten Nutztierhaltung ein, denn Tiere

wollen in Freiheit leben und nicht unter den Zuständen in der

Nutztierindustrie“, so Peifer.

Aus der Beantwortung der Kleinen Anfrage wird auch deutlich, dass,

wenn kontrolliert wird, viele Betriebe durch Verstöße auffallen. Auch

hier führen die Negativ-Liste wieder die Bundesländer mit der

höchsten Nutztierdichte an. So wurden letztes Jahr in Niedersachsen

4.487 Betriebe kontrolliert, dabei gab es in 1.326 Betrieben

Beanstandungen. Ähnlich sieht es in Nordrhein-Westfalen aus, wo 2017

auf 5.470 Betriebe 860 Beanstandungen kamen. „Wenn man schon so

wenige Betriebe kontrolliert und dabei so häufig Mängel vorfindet,

dann müssten doch längst alle Alarmglocken läuten! Ich kann nicht

verstehen, warum die Behörden nicht handeln und nicht durchgreifen“,

so Peifer.

Statt mehr Kontrolleure einzustellen, will die Bundesregierung

härter gegen Tierrechtsorganisationen, die Bildmaterial aus

heimlichen Stallkontrollen veröffentlichen, vorgehen. Die Aktivisten

des Deutschen Tierschutzbüros fühlen sich aufgrund des

veröffentlichten Zahlenmaterials und der Untätigkeit der

Bundesregierung bestärkt in ihrem Vorgehen: „Statt gegen

Organisationen wie uns vorzugehen, sollte die Regierung endlich

handeln und Betriebe mehr kontrollieren und sanktionieren“,

kritisiert Peifer. Als jüngstes Beispiel führen die Tierrechtler das

Schweinehochhaus in Maasdorf bei Halle an. „Jahrelang hat die

zuständige Behörde weggeschaut beziehungsweise beide Augen fest

zugedrückt. Erst unsere Enthüllungen und Videobeweise führten dazu,

dass die Staatsanwaltschaft nun gegen die Verantwortlichen

ermittelt“, so Peifer. Eine aktuelle Emnid-Umfrage im Auftrag der

führenden Tierrechtsorganisationen PETA, ARIWA, tierretter.de, SOKO

Tierschutz, Animal Equality und Deutsches Tierschutzbüro zeigt, dass

der überwiegende Teil der Bevölkerung es für legitim hält, wenn

heimliche Stallkontrollen von Aktivisten durchgeführt und diese von

Tierrechtsorganisationen veröffentlicht werden. „Millionen von Tieren

leiden jährlich in der qualvollen Massentierhaltung. Diesen Tieren

muss jetzt geholfen werden! Wenn die Politik dies nicht kann oder

will, muss der Verbraucher handeln und tierische Produkte durch

pflanzliche Alternativen tauschen, denn nur so kann den Tieren

wirklich und nachhaltig geholfen werden“, so Peifer abschließend.

Die vollständige Beantwortung der Kleinen Anfrage finden Sie auf

der Website des Deutschen Tierschutzbüros unter

https://www.tierschutzbuero.de/erschreckende-zahlen-bundesregierung/

