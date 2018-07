Kindernothilfe unterstützt heimatlose Familien in Äthiopien / Freude über Friedensvertrag mit Eritrea getrübt

Bei aller Euphorie über den Friedensschluss

zwischen Äthiopien und Eritrea: Die Besorgnis über die Auswirkungen

der bewaffneten Konflikte in Südäthiopien wächst. Über 800.000

Menschen wurden innerhalb ihres eigenen Landes bereits heimatlos und

es ist nicht sicher, ob sie jemals in ihre Heimatregion zurückkehren

können. Die Kindernothilfe unterstützt durch eine lokale

Partnerorganisation geflüchtete Kinder und ihre Familien mit

humanitären Hilfsmaßnahmen.

Die hohe Zahl an Binnenflüchtlingen ist eine enorme Belastung für

die ohnehin arme Stadt Bishan Guracha in der Oromia Region. Die

Regionalregierung sorgt lediglich für die Unterbringung der

Flüchtlinge. Über ihre lokale Partnerorganisation stellt die

Kindernothilfe unter anderem Nahrung und die gesundheitliche

Versorgung für 1.160 Kinder sicher. 750 Kinder erhalten außerdem

Schulmaterial, Schuluniformen und Kleidung, 230 unterernährte Kinder

unter fünf Jahren bekommen Zusatznahrung und ihre Mütter

Ernährungsberatung. Außerdem werden ein Kinderschutzzentrum errichtet

und Wasser und Sanitäranlagen bereitgestellt.

Große Hoffnungen auf ein neues Äthiopien ruhen in der Bevölkerung

auf Ministerpräsident Abiy Ahmad. „Durch unseren neuen

Premierminister erwarten wir viele Veränderungen“, so

Kindesschutz-Trainerin Sinafikish Legesse Tsegaye in Addis Abeba. „Er

wurde gewählt, um weiteres Blutvergießen in Äthiopien zu verhindern.

Ich bin sicher, dass die Zeit der Angst vorbei ist, denn wir sehen

schon viele positive Veränderungen. Wir hoffen auch, dass

Nichtregierungsorganisationen zukünftig weniger Einschränkungen in

ihrer Arbeit haben.“

Die Kindernothilfe ist seit 45 Jahren in Äthiopien aktiv und

fördert dort über einheimische Partnerorganisationen 642.200 Kinder

und ihre Familien.

