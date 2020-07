Erstes ganzheitliches Bestattungsinstitut in Kiel / Trauerhafenöffnet im Herzen Kiels seine Pforten

– Trauerhafen – andere Bestattungen, möchte ganzheitlich, zeitgemäß und ökologisch bestatten – Trauerhafen, zeitgemäß Bestatten, Begleiten, Aktiv Abschiednehmen, Nachhaltig, Transparente Kosten

Der TRAUERHAFEN in Kiel schafft für die Hinterbliebenen und Zugehörigen einen Ort, an dem sie sich sammeln und sortieren können. Dabei wird der Abschieds- und Trauerphasen in einem begleitenden Prozess in unterschiedlichen Etappen durchlaufen. Unser Ansatz ist dabei, eigens die vorhandenen Vorstellungen der Hinterbliebenen und Zugehörigen zu aktivieren und persönliche Wünsche zu berücksichtigen. In der Beratung und Begleitung möchten wir einen aktiven und bewussten Abschied fördern, da dies die heilsame Trauerarbeit unterstützt.

Der TRAUERHAFEN arbeitet nach einem offenen Konzept. Dies soll den Trauernden die Möglichkeit geben, sich an dem Prozess der Bestattung aktiv zu beteiligen, wenn dies gewünscht ist.

Dabei besteht das Team von TRAUERHHAFEN aus langjährig erfahrenen Trauerbegleitern und Bestattern. Viele von uns haben außerdem Erfahrung in pflegerischen Berufen gesammelt.

Über das Unternehmen

Die Idee TRAUERHAFEN – andere Bestattungen bestand bereits seit mehreren Jahren. Wir wollten Menschen an der Stelle abholen, an denen sie mit ihrer Trauer stehen. Wir wollen uns in unserer Bestattungsdienstleistung ausrichten auf die Bedürfnisse der Trauernden. TRAUERHAFEN bietet eine transparente und öffentlich einsehbare Übersicht der Kosten. So kann der Hinterbliebene, ohne sich mühsam Kostenaufstellungen verschiedener Bestatter einzuholen, umfassend und in Ruhe auf unserer Internetseite vorab orientieren.

Pressekontakt:

Pressekontakt: Joerg Vieweg

Firma: trauerhafen

Anschriftt: trauerhafen – andere Bestattungen, Königsweg 25, 24103 Kiel

Telefon: 0431 – 221 39 79 0, Fax: 0431 – 221 39 79 2, info@trauerhafen.de,

http://www.trauerhafen.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146541/4653507

OTS: Trauerhafen

Original-Content von: Trauerhafen, übermittelt durch news aktuell