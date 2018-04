Erwerbslosenquoten in den Regionen der EU reichten im Jahr 2017 von 1,7% bis 29,1%

Über 80% der NUTS-2-Regionen der Europäischen

Union (EU) verzeichneten im Jahr 2017 einen Rückgang ihrer regionalen

Erwerbslosenquote in der Altersgruppe der 15- bis 74-Jährigen

gegenüber 2016 und etwa 60% registrierten einen Rückgang von

mindestens 0,5 Prozentpunkten. Die regionalen Erwerbslosenquoten

unterschieden sich jedoch immer noch deutlich zwischen den

EU-Regionen.

Die niedrigsten Quoten verzeichneten Praha (1,7%) in der

Tschechischen Republik und Trier (2,0%) in Deutschland, gefolgt von

den tschechischen Regionen Strední Cechy und Jihozápad sowie den

deutschen Regionen Niederbayern und Mittelfranken (je 2,1%). Am

anderen Ende der Skala wiesen Dytiki Makedonia (29,1%) in

Griechenland, Ciudad Autónoma de Melilla (27,6%) in Spanien, Dytiki

Ellada in Griechenland und Extremadura in Spanien (je 26,3%) sowie

die französische Überseeregion Mayotte (25,9%) und Andalucía (25,5%)

in Spanien die höchsten Erwerbslosenquoten auf.

Diese Daten zur regionalen Erwerbslosigkeit, zusammengestellt auf

der Grundlage der EU-Arbeitskräfteerhebung, werden von Eurostat, dem

statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht. Ein Artikel

zu diesem Thema ist ebenfalls auf der Eurostat-Webseite verfügbar.

Von den 275 EU-Regionen, für die Daten verfügbar sind, wiesen 56

im Jahr 2017 eine Erwerbslosenquote von 3,8% oder weniger auf, was

der Hälfte des Durchschnitts der EU (7,6%) entspricht. Dazu zählten

einundzwanzig Regionen in Deutschland, dreizehn im Vereinigten

Königreich, sieben in der Tschechischen Republik, jeweils drei in

Ungarn und Österreich, jeweils zwei in Belgien, Polen und Rumänien

und jeweils eine in Bulgarien, Italien und den Niederlanden. 31

Regionen wiesen hingegen eine Quote von mindestens 15,2% auf, was dem

Doppelten des EU-Wertes entspricht: alle dreizehn Regionen in

Griechenland, neun in Spanien, fünf in Frankreich und vier in

Italien.

Im Jahr 2017 belief sich die durchschnittliche

Jugenderwerbslosenquote für die 15-24-Jährigen in der EU auf 16,8%.

Es lassen sich bei der Jugenderwerbslosenquote jedoch ausgeprägte

regionale Unterschiede feststellen. Die niedrigsten Quoten wurden in

Praha in der Tschechischen Republik und Oberbayern in Deutschland (je

3,8%) registriert, gefolgt von den deutschen Regionen Weser-Ems

(4,6%) und Stuttgart (4,7%) sowie Zeeland (5,0%) in den Niederlanden.

Die höchsten Quoten verzeichneten Ciudad Autónoma de Melilla (62,7%)

in Spanien sowie Voreio Aigaio (58,2%) in Griechenland. In mehr als

drei Viertel der EU-Regionen war die Jugenderwerbslosenquote

mindestens doppelt so hoch wie die Gesamterwerbslosenquote.

