Mitteldeutsche Zeitung zu Pisa und Berufswahl

Die Studie belegt, dass die Sicht der Jugendlichen auf ihre

berufliche Zukunft traditionell ist. Nun, es spricht nichts dagegen, wenn ein

Mädchen gern Lehrerin werden will. Problematisch ist nur, wenn in der

Wahrnehmung von Mädchen technische Berufe gar nicht als Möglichkeit gesehen

werden. Dass dies immer noch passiert, irritiert auch deshalb, weil es längst

viele Initiativen gibt, junge Frauen auch für so genannte “Männerberufe” zu

gewinnen. Wer nicht glaubt, dass Frauen ein Grundschullehrerinnen- und Männer

ein Ingenieurs-Gen haben, kommt an der Erkenntnis nicht vorbei: Alte

Geschlechterbilder und Klischees wirken fort.

