Es ist Zeit aufzugeben – Kommentar zu den jüngsten US-Luftangriffen in Somalia, Irak und Syrien

Dass ein US-amerikanischer Staatsbürger bei einem Raketenanschlag

in Irak ums Leben gekommen ist, ist bedauerlich. So bedauerlich wie immer, wenn

Krieg ein Leben vernichtet. Doch dass US-Amerikaner in Irak sterben, weil ihre

Regierung sie gegen den Willen der einheimischen Bevölkerung dorthin schickt,

diese Betrachtungsweise hat sich in Washington auch nach über 16 Jahren Krieg

noch nicht durchgesetzt. Deshalb wird man auch 2020 Luftschläge im Ausland

anordnen, um damit angeblich das Leben von US-Staatsbürgern zu schützen, wie

US-Außenminister Mike Pompeo die Vergeltungsschläge auf proiranische Milizen in

Irak und die somalische Terrormiliz Al-Shabab begründete.

Doch im Gegensatz zur somalischen Regierung, die um Unterstützung gebeten hat,

braucht und will die irakische sie nicht, denn die zieht Iran den USA vor.

Teheran ist mittlerweile die einflussreichste Macht im Land – eine Entwicklung,

die zwar nicht positiv ist, aber durch den US-amerikanischen Angriffskrieg 2003

überhaupt erst möglich wurde. Die US-Amerikaner versuchen nun seit Jahren

verzweifelt, ihre eigenen Versäumnisse wieder zurechtzubomben. Doch nur ein

kompletter Abzug aus dem Land, wo einst auch der Islamische Staat im Zuge des

Kampfes gegen die US-amerikanische Besatzung entstanden ist, wäre ein echtes

Geschenk an die Welt für 2020 und auch für Washington die sinnvollste Option,

wenn ihnen wirklich etwas am Leben ihrer Staatsbürger liegt.

