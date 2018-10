Esports-Seminare – ELC Gaming gibt mit Partnern erste Termine für Weiterbildungen bekannt: „Mach was Du liebst – arbeite im Esport!“

Weiterführende Informationen sowie Anmeldung unter

http://elcgaming.com/de/fortbildung.

Esports ist ein weltweit stark wachsendes Thema. Die

sportlich-elektronischen Wettkämpfe zwischen Gamern begeistern

überall die Massen, füllen die größten Hallen und erreichen online

Millionen von Zuschauern. Ein absoluter Vorreiter der

Esports-Bewegung in Deutschland war und ist die „ELC Gaming GmbH“ aus

Siek in der Nähe von Hamburg. Die Firma ist ein international

bekannter Turnierorganisator sowie gefragter Inhaltsentwickler in der

globalen Welt des Esports.

Die „ELC Gaming GmbH“ von Geschäftsführer Leon Groenewoud ist

dabei Teil des globalen Arenen-Netzwerks von „Allied Esports“, einem

Joint Venture, das bereits mehrere Arenen in China und den USA

erfolgreich betreibt. Nun bietet „ELC Gaming“ erstmals professionelle

Fort- und Weiterbildungen zum Thema „Einführung in

Esports-Produktionen“ an. Und unterstreicht damit wieder einmal die

Vorreiterrolle des Unternehmens.

Partner der Seminare sind der Esport-Bund Deutschland (ESBD), die

Live-Streaming- und Video-Mix-Anwendung XSplit, der

Software-Vision-Mixer vMix von StudioCoast sowie das Netzwerk

GameCity Hamburg. Teilnehmer der Fortbildung lernen alles Notwendige,

um eine Esports-Produktion zu unterstützen. Während der Fortbildung

führen die Teilnehmer ihre eigene, kleine Produktion durch, um

theoretisches Wissen direkt in die Praxis umzusetzen.

Die Inhalte der Weiterbildungen sind:

– Hardwareanforderungen,

– Medientechnik,

– Produktions- und Streaming-Software,

– Für die Produktion notwendige, spielbezogene Fähigkeiten

– und vieles mehr.

„Wir erhalten unzählige Bewerbungen von Menschen, die sich einen

Einstieg in die Esports-Branche wünschen. Mit unseren Fortbildungen

wollen wir eben jenen Interessierten einen fundierten Einstieg bieten

– und ihre Chancen auf dem Esport bezogenen Arbeitsmarkt erhöhen“,

sagt Leon Groenewoud, Geschäftsführer von „ELC Gaming“, dazu.

Die ersten Termine wurden jetzt bekanntgegeben und finden in der

Zentrale der Esports-Macher in 22962 Siek statt:

– 10. November 2018, 12:00 bis 18:00 Uhr

– 24. November 2018, 12:00 bis 18:00 Uhr

– 08. Dezember 2018, 12:00 bis 18:00 Uhr

Die Kosten pro Teilnehmer sind 299,- Euro. Schüler/-innen und

Studenten/-innen zahlen 149,- Euro. Mitglieder des ESBD zahlen 89,-

Euro. Und ein spezielles Angebot hält „ELC Gaming“ ebenfalls bereit:

Denn wer sich bis zum 31. Oktober 2018 anmeldet, zahlt nur 99,- Euro!

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es

online unter http://www.elcgaming.com/de/fortbildung.

Frei nach dem Motto „Mach was Du liebst – arbeite im Esport“

könnte dies der berufliche Einstieg in eines der aktuell

attraktivsten Arbeitsumfelder überhaupt sein.

Bildmaterial und Hintergründe: http://ots.de/Ae6ODW.

Pressekontakt:

PR Agent

Jana Möller

Tel.: 040 74066628

E-Mail: presse@pr-agent.media

Original-Content von: ELC Gaming GmbH, übermittelt durch news aktuell