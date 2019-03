EU-Terminvorschau vom 23. bis 31. März 2019

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der

Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie

kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen

Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen

Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Samstag, 23. März

Tokio: EU-Außenbeauftragte Mogherini beim World Assembly for Women

(bis 24.3.)

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini reist zum 5. Treffen

des World Assembly for Women

https://www.mofa.go.jp/fp/hr_ha/page22e_000859.html, das in

Zusammenarbeit mit der Women 20 (G20)

https://w20japan.org/en/index.html organisiert wird. Mogherini wird

dabei am Samstag um 19 Uhr Ortszeit gemeinsam mit dem japanischen

Außenminister Taro Kono und der kanadischen Aupenministerin Chrystia

Freeland eine Pressekonferenz geben. Weitere Informationen erteilen

Maja Kocijancic (Tel: + 32 229 86570), Adam Kaznowski (Tel: +32 229

89359) und Xavier Cifre Quatresols (Tel.: +32 2 297 35 82).

Montag, 25. März

Deutschlandweit: EU-Projekttag „Europa kommt in die Schule“

Seit 2007 gibt es den EU-Projekttag. Damals hatte Deutschland die

EU-Ratspräsidentschaft inne. Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierte

den Tag, um junge Menschen für die Europäische Union zu

interessieren. Seitdem besuchen Politikerinnen und Politiker

bundesweit Schulen – von der Kanzlerin und Bundesministern bis hin zu

Landes- oder Europa-Parlamentariern. Auch Deutsche, die in Brüssel

bei EU-Institutionen arbeiten, gehen an deutsche Schulen, diskutieren

und bieten Einblicke in den Brüsseler Alltag. Sie tun das im Rahmen

der EU-Initiative „Back to School“. Sie findet ebenfalls seit 2007 in

vielen EU-Mitgliedstaaten statt. Organisiert wird der EU-Projekttag

gemeinsam von Bund und Ländern. Weitere Informationen dazu finden Sie

hier http://ots.de/g7AEWd.

Dresden: EU-Haushaltskommissar Oettinger bei Podiumsdiskussion zur

Zukunft der EU

Günther Oettinger nimmt an einer Podiumsdiskussion zur „Zukunft

der EU und den Auswirkungen auf die sächsische Wirtschaft“ der

Handwerkskammer Dresden teil. Neben dem EU-Haushaltskommissar werden

Oliver Schenk, Chef der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes-

und Europaangelegenheiten, Frank Wagner, Präsident der

Handwerkskammer Chemnitz, und Jörg Dittrich, Präsident der

Handwerkskammer Dresden, diskutieren. Zeit: 17 Uhr, Ort: njumii – Das

Bildungszentrum des Handwerks, Am Lagerplatz 8. Zuvor wird sich

Oettinger mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer

treffen und das Digitalunternehmen Cloud & Heat Technologies GmbH

besuchen. Journalisten, die die Podiumsdiskussion besuchen wollen,

melden sich bitte vorab an bei Carolin Schneider, Email:

carolin.schneider@hwk-dresden.de, Tel: 0351/4640406.

Lahnstein/Koblenz: EU-Kommissar Stylianides und Minister Lewentz

diskutieren mit Schülern und sprechen über Katastrophenschutz

Christos Stylianides, EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und

Krisenschutz, trifft sich mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister

Roger Lewentz. Um 11.40 Uhr werden die beiden am Johannes-Gymnasium

in Lahnstein mit Schülern über Europa diskutieren (Johannes Straße

38). Anschließend wird Stylianides mit Lewentz die Feuerwehr und

Katastrophenschutzschule (LFKS) in Koblenz besuchen (Lindenallee

41-43). Alle Programmpunkte sind presseöffentlich, weitere

Informationen hat Joachim Winkler, Pressesprecher des

Innenministeriums (Tel: 06131/16-3460, Email:

joachim.winkler@mdi.rlp.de).

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 28.03)

Am Montag wird das Parlament über die Abschaffung der

jahreszeitlich bedingten Zeitumstellung, den Elektrizitätsbinnenmarkt

sowie über den Bericht über Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung

und Steuervermeidung beraten. Außerdem auf der Tagesordnung stehen

u.a. eine kurze Darstellung des Berichts über besondere Bestimmungen

für das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) und

eine Debatte über das weitere Vorgehen in der Region Naher Osten und

Nordafrika (MENA-Region) nach dem Arabischen Frühling. Die

vollständige Tagesordnung finden Sie vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Dienstag, 26. März

Potsdam: EU-Projekttag am Helmholtz-Gymnasium mit

EU-Kommissionsvertreter Kühnel

Europawahl, Brexit, Urheberrecht – an Themen mangelt es nicht,

wenn Richard Kühnel, der Vertreter der EU-Kommission in Deutschland,

das Helmholtz-Gymnasium in Potsdam besucht. Er spricht am

EU-Projekttag mit vier zehnten Klassen über aktuelle europäische

Themen. Die Diskussion ist presseöffentlich, im Anschluss gibt es

auch die Gelegenheit für O-Töne. Zeit: 10 Uhr, Ort:

Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (Aula im Haupthaus, 2. Etage),

Kurfürstenstraße 53. Die Diskussion ist presseöffentlich, im

Anschluss gibt es die Gelegenheit für O-Töne. Bei Interesse bitte

Rückmeldung bis Montag, 25. März 2019, an

COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu.

Paris: Kommissionspräsident Juncker bei Gespräch mit Merkel,

Macron und Xi

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trifft in Paris mit

Kanzlerin Angela Merkel, dem französischen Präsidenten Emmanuel

Macron und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem Gespräch

im Elysée-Palast zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs werden die

Stärkung des Multilateralismus und die Rollen Europas und Chinas

dabei stehen. Nach dem Gespräch sind für 11 Uhr Pressestatements

geplant. Journalistinnen und Journalisten deutscher Medien, die aus

Deutschland anreisen möchten, werden gebeten, sich bis Montag, 25.

März 2019, 10:00 Uhr bei der Deutschen Botschaft Paris per E-Mail:

pr-s-dip@pari.diplo.de anzumelden:

Straßburg: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/AvrPGF abgerufen werden.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 28.03)

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Aussprache und

Abstimmung über die Reform des europäischen Urheberrechts. Zudem gibt

es Abstimmungen u.a. über das Abkommen über einen institutionellen

Rahmen EU-Schweiz, das umfassende Abkommen EU-Usbekistan sowie die

Angleichung der Berichterstattungspflichten im Bereich der

Umweltpolitik. Im Anschluss finden weitere Aussprachen statt, u.a.

über die Entlastung 2017 (53 Berichte), den Europäischen Fonds für

regionale Entwicklung und Kohäsionsfonds sowie über die

Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte

Nutzfahrzeuge. Die vollständige Tagesordnung finden Sie vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Bukarest: Informelles Treffen der Verkehrsminister (bis 27.03)

Weitere Informationen dazu finden Sie vorab hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2019/03/26-27/.

Luxemburg: EuGH-Urteil über Sprachen für Bewerbungen bei der EU

Spanien will die Aufforderung des Europäischen Parlaments für

Bewerbungen als Fahrer ändern. Es macht insbesondere geltend, dass

die Einschreibungsformulare in englischer, französischer oder

deutscher Sprache ausgefüllt werden müssen. Das aber verstoße gegen

die Regelung der Sprachenfrage für die Unionsorgane. Außerdem stelle

die Voraussetzung, dass Bewerber auch über die Kenntnis der

deutschen, englischen oder französischen Sprache verfügen müssten,

eine Diskriminierung dar. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-377/16 und hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-621/16.

Mittwoch, 27. März

Berlin: EU-Kommissarin Crețu zu politischen Gesprächen in

Deutschland (bis 29.3.)

EU-Regionalkommissarin Corina Crețu ist zu politischen

Gesprächen in Deutschland. Am 27.3. wird sich Crețu mit der

rumänischen Gemeinde in Deutschland treffen. Am 28.3. spricht die

Kommissarin mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Am 29.3.

besucht sie gemeinsam mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten

Dietmar Woidke den EU-geförderten Wissenschaftspark Potsdam-Golm.

Kontakt: Katrin Abele (Tel: 030/2280-2140, Email:

katrin.abele@ec.europa.eu).

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 28.03)

Das Plenum debattiert zunächst mit EU-Kommissionspräsident Juncker

über die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 21.

und 22. März 2019. Anschließend wird u.a. über die Anpassung an die

Entwicklungen im Kraftverkehrssektor, die Notlage in Venezuela sowie

den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder

Mutagene bei der Arbeit abgestimmt. Es folgen weitere Aussprachen,

wie beispielsweise über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter

Kunststoffprodukte auf die Umwelt, die Qualität von Wasser für den

menschlichen Gebrauch und die Steigerung der Effizienz von

Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren. Die

vollständige Tagesordnung wird vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html veröffentlicht.

Luxemburg: EuGH-Urteil über Widerrufsrecht beim

Online-Matratzenkauf

Ein Kunde bestellte beim Online-Händler slewo eine Matratze. Nach

Erhalt entfernte er die Schutzfolie. Einige Tage später teilte er

slewo mit, dass er die Matratze zurücksenden müsse, und beauftragte

eine Speditionsfirma mit dem Rücktransport. Der Kund verklagte zudem

slewo vor den deutschen Gerichten auf Rückzahlung des Kaufpreises und

Erstattung der Rücksendekosten, in den ersten beiden Instanzen mit

Erfolg. Der von slewo angerufene Bundesgerichtshof will jetzt vom

EuGH wissen, ob nach Europäischem Recht bei versiegelten Waren, die

aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur

Rückgabe geeignet sind, auch nach deren Öffnung ein Widerrufsrecht

besteht. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-681/17.

Donnerstag, 28. März

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Auf der Agenda stehen u.a. Aussprachen über das Programm Kreatives

Europa (2021 bis 2027) sowie die Einrichtung eines Rahmens zur

Erleichterung nachhaltiger Investitionen. Die vollständige

Tagesordnung finden Sie vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Luxemburg: EuGH-Urteil über staatliche Beihilfen beim Erneuerbare

Energien Gesetz 2012

Das deutsche Gesetz über erneuerbare Energien (EEG 2012) sah eine

Förderregelung zugunsten von Unternehmen vor, die Strom aus

erneuerbaren Energiequellen und aus Grubengas erzeugen (EEG-Strom).

2014 stellte die Kommission fest, dass das EEG 2012 staatliche

Beihilfen umfasste, billigte diese jedoch größtenteils. Zudem stufte

die Kommission auch die Verringerung der EEG-Umlage für

stromintensive Unternehmen als staatliche Beihilfe ein. Da sie der

Ansicht war, dass die Verringerungen größtenteils mit dem Unionsrecht

vereinbar seien, ordnete sie jedoch nur die Rückforderung eines

begrenzten Teils an. 2016 wies das Gericht die Klage Deutschlands

dagegen ab. Der Gerichtshof erlässt heute sein Urteil über das von

Deutschland eingelegte Rechtsmittel. Weitere Informationen dazu

finden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-405/16.

Freitag, 29. März

Dresden: EU-Medienworkshop u.a. zur Europawahl

Das Bundespresseamt lädt in Kooperation mit der

Landespressekonferenz Sachsen zum kostenlosen Medienworkshop

„Europawahl 2019 – Worum es am 26. Mai geht!“ ein. Neben

Kurzvorträgen zur Arbeit des Parlaments und zur Europawahl geht es

auch um die Themen Migration und Integration sowie um

EU-Recherchequellen und einen Erfahrungsbericht aus Brüssel. Zu den

Referenten zählen u.a. Katrin Abele (EU-Kommission, Berlin), Philipp

Bauer (EU-Parlament, Berlin), Dr. Gesa Busche (Sächsischer

Flüchtlingsrat) und der ehemalige EU-Korrespondent Peter Riesbeck.

Anmeldung: bei Sylvia Bösch unter boesch@pressto.de, Tel.: 0221-8888

58 15. Ort: LPK-Pressezentrum, Saal 1 (Neubau),

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, Zeit: 9 Uhr. Den aktuellen

Programmentwurf können Sie hier http://www.pressto4u.de/eu/BPA4.pdf

aufrufen.

Hamburg: Bürgerforum „Mitreden über Europa“

Knapp zwei Monate vor der nächsten Europawahl am 26. Mai 2019 lädt

das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments dazu ein, im Rahmen

eines Bürgerforums mit Europaabgeordneten zu diskutieren. Wie wirkt

sich europäische Politik in Hamburg aus? Was soll die EU regeln und

was besser nicht? Das Bürgerforum soll die Möglichkeit eröffnen, mit

Mitgliedern des Europäischen Parlaments über diese und andere Themen

zu diskutieren. Die Europaabgeordneten Knut Fleckenstein (SPD),

Werner Kuhn (CDU) und Helmut Scholz (DIE LINKE) sowie Prof. Dr. Dawid

Friedrich, Universität Lüneburg, Institut für Politikwissenschaft,

Zentrum für Demokratieforschung, stehen dabei Rede und Antwort. Die

Moderation übernimmt die Hörfunk-Journalistin Verena Gonsch. Ort:

Kaisersaal im Rathaus Hamburg, Rathausmarkt 1, Beginn: 18 Uhr.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier

http://ots.de/hXzd8E.

Samstag, 30. März

Lutherstadt Wittenberg: Bürgerdialog zur Zukunft der EU

Die Veranstaltung findet in Form dreier Dialoge in parallel

laufenden Themenräumen statt. Interessierte Bürger können mit

Experten zu den Themen „Riese oder Zwerg? Europas Rolle in der Welt“,

„Geld regiert die Welt? Wirtschaft und Soziales in der EU“ oder

„Gemeinsam einsam? Werte und Zusammenhalt in der EU“ diskutieren. Dr.

Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, wird

ein Grußwort halten. Ort: Stadthaus, Mauerstraße 18, Zeit: 13 Uhr.

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung finden Sie hier

http://ots.de/FJfScb.

Pressekontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland

Pressestelle Berlin

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Tel.: 030 – 2280 2250

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell