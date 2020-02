EU-Terminvorschau vom 29. Februar bis 8. März 2020

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der

EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der

EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und

des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Samstag, 29. Februar

Khartum: EU-Außenbeauftragter Borrell zu Gesprächen im Sudan (bis 1. März)

Der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell,

reist zu politischen Gesprächen in den Sudan. Er wird u.a. mit Premierminister

Abdalla Hamdok und dem Vorsitzenden des Souveränen Rates, Abdel Fattah

Al-Burhan, zusammentreffen. Am Sonntag, den 1. März, steht zudem ein Besuch in

einem Lager für Binnenvertriebene in Darfur an. EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ stellt Bildmaterial zur Verfügung. Weitere

Informationen über die Beziehungen zwischen der EU und dem Sudan finden Sie hier

https://eeas.europa.eu/delegations/sudan_en.

Montag, 2. März

Berlin: EU-Kommissionsvizepräsident Schinas bei Konferenz “2020: Europas Zukunft

gemeinsam gestalten”

Margaritis Schinas, Vizepräsident der EU-Kommission, nimmt an der Konferenz

“2020: Europas Zukunft gemeinsam gestalten” von Bertelsmann-Stiftung und

Auswärtigem Amt teil. Er wird dort gemeinsam mit Sophie in–t Veld, Dr. Katja

Leikert und Prof. Dr. Henrik Enderlein bei einer Paneldiskussion zum Thema

“Europa – Für die Zukunft gerüstet?” debattieren. Im Anschluss trifft er

Bundesaußenminister Heiko Maas zu einem bilateralen Gespräch. Ort: Auswärtiges

Amt Berlin, vollständiges Programm hier http://ots.de/iNmGBW .

Brüssel: Beginn der Verhandlungen über künftige Beziehungen zwischen der EU und

dem Vereinigten Königreich (bis 5. März)

Die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der

EU beginnen heute in Brüssel. Die erste Verhandlungsrunde geht voraussichtlich

bis Donnerstag, zum Abschluss ist eine Pressekonferenz geplant (tbc). Als

Verhandlungsführerin der EU wird die Kommission die Verhandlungen in enger

Abstimmung mit dem Rat und seinen Vorbereitungsgremien sowie mit dem

Europäischen Parlament führen, wie bereits während der Verhandlungen für das

Austrittsabkommen. Weitere Informationen zur künftigen Partnerschaft zwischen EU

und Vereinigten Königreicht finden Sie auf den Seiten der Kommission.

http://ots.de/D2I2vJ

Dienstag, 3. März

Frankfurt: Exekutiv-Kommissionsvizepräsident Dombrovskis spricht bei Konferenz

zur EU-Kapitalmarktunion

EU-Kommission und Europäische Zentralbank veranstalten eine gemeinsame Konferenz

zum Thema “Europäische Kapitalmarktunion: Die Rolle der Aktienmärkte und der

Finanztechnologie”. Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Kommissionsvizepräsident hält

um 14 Uhr eine Grundsatzrede. Die Konferenz wird live übertragen. Mehr

Informationen auf den Seiten der Europäische Zentralbank. http://ots.de/kmwUIE

Monaco: EU-Kommission und Vereinte Nationen starten “Globale Koalition für

Biodiversität”

Die EU-Kommission und das Ozeanographische Institut von Monaco veranstalten eine

Zeremonie “Weltaquarien gegen die Verschmutzung durch Plastik”. Bei dieser

Gelegenheit werden EU-Kommission und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen

(UNEP) eine neue “Globale Koalition für Biodiversität” ins Leben rufen. Dazu

sollen alle Nationalparks, Aquarien, botanischen Gärten, Zoos, Wissenschafts-

und Naturkundemuseen der Welt ihre Kräfte bündeln und die Öffentlichkeit für das

Thema sensibilisieren. Auf der Veranstaltung sprechen u.a. Virginijus

Sinkevicius, EU-Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei, Fürst Albert II. von

Monaco und Inger Andersen, Exekutivdirektorin des Umweltprogramms der Vereinten

Nationen. Ort: Ozeanographisches Museum von Monaco. Zeit: 10 Uhr. Weitere

Informationen gibt es hier. http://ots.de/rjGonB

Luxemburg: EuGH verhandelt zu Nichtigkeitsklagen von Ungarn und Polen gegen

Änderung der Entsenderichtlinie

Ungarn und Polen haben beim Gerichtshof Klagen auf Nichtigerklärung der

Richtlinie 2018/957 vom 28. Juni 2018 zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG über

die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen

erhoben. Sie beanstanden insbesondere die Verpflichtung, den entsandten

Arbeitnehmern die im Einsatzland geltende Entlohnung einschließlich der

Überstundensätze zu garantieren. Auch die Verpflichtung, bei einer Entsendung

von mehr als zwölf Monaten grundsätzlich die im Einsatzland geltenden Arbeits-

und Beschäftigungsbedingungen zu garantieren, sei nicht mit der

Dienstleistungsfreiheit vereinbar. Heute findet die mündliche Verhandlung über

diese Klagen vor der Großen Kammer des Gerichtshofs statt. Weitere Informationen

erhalten Sie auf den Seiten des EuGH hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-620/18 und hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-626/18, Ansprechpartner für

Journalisten beim EuGH hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/.

Mittwoch, 4. März

Dresden: Kommissionsvertreter Wojahn zu Besuch im sächsischen Landtag

Jörg Wojahn, Vertreter der EU-Kommission in Deutschland, besucht den

Europaausschuss des sächsischen Landtags und informiert die Abgeordneten über

das Arbeitsprogramm 2020 der Europäischen Kommission. Die Sitzung ist nicht

öffentlich. Mehr Informationen auf den Seiten des sächsischen Landtags.

http://ots.de/9bphdd

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Auf der vorläufigen Agenda http://ots.de/eEfxam für die Kommissionssitzung

stehen u.a. ein Vorschlag für das erste europäische “Klimagesetz”, mit dem das

Ziel der Klimaneutralität bis 2050 in Rechtsvorschriften verankert werden soll.

Weitere Themen sind eine europäische Strategie für die Gleichstellung der

Geschlechter und eine Afrika-Strategie der EU. Zu Beginn der Kommissionsitzung

wird Greta Thunberg auf Einladung von Kommissionspräsidentin Ursula von der

Leyen einen Meinungsaustausch mit den Kommissaren über den Klimawandel führen.

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hier

http://ots.de/RwWNt9 abgerufen werden.

Brüssel: Start einer Konsultation zum “Europäischen Klimapakt” und Bürgerdialog

mit Exekutiv-Kommissionsvizepräsident Timmermans

Frans Timmermans, Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission und zuständig für den

europäischen Green Deal, nimmt an einem Bürgerdialog über die europäische

Klimapolitik teil. In diesem Rahmen wird Timmermans den Startschuss geben für

eine öffentliche Konsultation zum “Europäischen Klimapakt”. Der Bürgerdialog

beginnt um 16 Uhr und wird live auf EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1 übertragen. Weitere Informationen

dazu hier. http://ots.de/qxuOrC

Brüssel: Informeller Rat der Verteidigungsminister (bis 5. März)

Erwartete Themenschwerpunkte des Treffens der Verteidigungsminister sind

Initiativen zur Stärkung der europäischen Sicherheits- und

Verteidigungszusammenarbeit, die Förderung von Sicherheit und Stabilität in der

unmittelbaren Nachbarschaft, insbesondere mit Hinblick auf hybride und

Cyber-Bedrohungen sowie eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen EU und

NATO. Den Vorsitz der Tagung führt der Hohe Vertreter der EU für Außen- und

Sicherheitspolitik, Josep Borrell. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier

https://eu2020.hr/Events/Event?id=124.

Luxemburg: EuGH verhandelt über die Berechnung der LKW-Maut in Deutschland

In einem Musterverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster verlangen die

Betreiber einer polnischen Spedition Rückzahlung von in den Jahren 2010/11

gezahlter Autobahnmaut. Sie machen u.a. geltend, dass die seit Juli 2011

unmittelbar im Bundesfernstraßenmautgesetz geregelten Mautsätze wegen Verstößen

gegen unionsrechtliche Vorgaben fehlerhaft seien. Das OVG Münster hat dem

Gerichtshof in diesem Zusammenhang eine Reihe von Fragen vorgelegt. Es möchte

wissen, (i) ob sich der Einzelne auf einen etwaigen Verstoß gegen die

Wegekostenrichtlinie 1999/62 berufen kann, (ii) ob die Kosten der

Verkehrspolizei angesetzt werden dürfen und (iii) ob es im Fall von

Kalkulationsmängeln, die sich auf die Höhe der festgesetzten Maut ausgewirkt

haben, eine Fehlertoleranzschwelle gibt, bis zu deren Überschreitung derartige

Mängel unbeachtlich sind (siehe auch Pressemitteilung des OVG Münster vom 28.

März 2019 http://ots.de/RFHEGq. Heute findet die mündliche Verhandlung vor dem

Gerichtshof statt. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten des EuGH

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-321/19, Ansprechpartner für

Journalisten beim EuGH hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/.

Donnerstag, 5. März

Berlin: Pressegespräch mit EU-Justizkommissar Reynders

Didier Reynders, EU-Kommissar für Justiz und Verbraucher, ist zu Antrittsbesuch

in Berlin und trifft dort zu politischen Gesprächen u.a. mit

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht zusammen. Zu diesem Anlass findet ein

Pressegespräch (“unter 1”) mit EU-Kommissar Reynders statt. Schwerpunkt des

Gesprächs sind folgende Themen: Wie steht es um die Rechtsstaatlichkeit in EU,

welche Handhabe hat die EU-Kommission? Wie soll der neue Mechanismus zur

Rechtsstaatlichkeit im künftigen EU-Haushalt funktionieren?

Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Hassrede im Netz – was tut die EU? Wie

gelingt die Balance von Künstlicher Intelligenz und Datenschutz? Wie setzt dich

die neue EU-Kommission für Verbraucherrechte ein? Und wo stehen wir bei der

Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft, um Betrug und Korruption zu

Lasten des EU-Haushaltes besser aufzuklären? Das Pressegespräch findet auf

Englisch statt. Anmeldung – ausschließlich für Medienvertreter – bis Mittwoch,

4. März, bei katrin.abele@ec.europa.eu. Zeit: 14 Uhr, Ort: EU-Kommission,

Vertretung in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin.

Brüssel: Sitzung des Umweltrates

Die Umweltminister beraten über den von der Kommission vorgelegten europäischen

Green Deal und diskutieren über die notwendigen konkreten Schritte, um das Ziel

der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Weitere Themen auf der Tagesordnung

sind ein Austausch über die bestehende Gesetzgebung im Bereich der Luft- und

Wasserqualität. Die genaue Tagesordnung kann vorab hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2020/03/05/ abgerufen werden.

Luznica/Kroatien: Informeller Außenministerrat (bis 6. März)

Die genaue Tagesordnung steht noch nicht fest, kann aber vorab hier

https://eu2020.hr/Events/Event?id=112 abgerufen werden.

Luxemburg: Schlussanträge vor dem EuGH zu ausländischen Hochschulen in Ungarn

2017 hat Ungarn sein Hochschulgesetz dahin gehend geändert, dass eine

ausländische Hochschuleinrichtung nur dann in Ungarn einer zur Verleihung von

Diplomen führenden Ausbildungstätigkeit nachgehen darf, wenn zwischen Ungarn und

dem Sitzstaat der Hochschule ein internationales Abkommen über die

grundsätzliche Unterstützung ihres Betriebs in Ungarn besteht. Nach Ansicht der

Kommission verstoßen die neuen Anforderungen gegen das Unionsrecht, namentlich

die Niederlassungsfreiheit, den freien Dienstleistungsverkehr, das Grundrecht

auf akademische Freiheit, das Grundrecht auf Bildung, die unternehmerischen

Freiheit sowie das GATS-Abkommen (siehe auch Pressemitteilung der Kommission

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_17_5004).

Generalanwältin Kokott legt heute ihre Schlussanträge vor. Zu diesen

Schlussanträgen wird es eine Pressemitteilung geben. Weitere Informationen

erhalten Sie auf den Seiten des EuGH

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-66/18, Ansprechpartner für

Journalisten beim EuGH hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/.

Luxemburg: EuGH verhandelt zum Asylantrag eines Syrers, der sich dem Wehrdienst

entzogen hat

EZ, ein syrischer Staatsangehöriger hat in Deutschland um internationalen Schutz

ersucht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erkannte ihm zwar den

subsidiären Schutz zu, verwehrte ihm aber die Anerkennung als Flüchtling, weil

er nicht verfolgt worden sei. EZ beanstandet die Nichtanerkennung als Flüchtling

vor dem Verwaltungsgericht Hannover. Dieses ist überzeugt, dass EZ in Syrien

Strafverfolgung oder Bestrafung droht, weil er sich dem obligatorischen

zweijährigen Militärdienst, der wahrscheinlich mit der Begehung von

Kriegsverbrechen einhergehen würde, entzogen hat. Das Verwaltungsgericht ersucht

den Gerichtshof in diesem Zusammenhang um Auslegung der Anerkennungsrichtlinie

2011/95. Es möchte u.a. wissen, ob die “Verweigerung des Militärdienstes” mehr

als die bloße Flucht aus dem Herkunftsstaat voraussetzt. Heute findet die

mündliche Verhandlung vor dem Gerichtshof statt. Weitere Informationen erhalten

Sie auf den Seiten des EuGH http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-238/19,

Ansprechpartner für Journalisten beim EuGH hier

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/.

Luxemburg: EuG verhandelt zu staatlichen Beihilfen durch selektive

Steuervergünstigungen im Falle von Luxemburg und Amazon (bis 6. März)

Die Kommission stellte fest, dass Luxemburg Amazon unzulässige

Steuervergünstigungen in Höhe von 250 Mio. Euro gewährt hat. Die Steuerbelastung

von Amazon sei durch einen Steuervorbescheid, der 2003 ausgestellt und 2011

verlängert worden sei, ohne triftigen Grund verringert worden. So seien fast

drei Viertel der Gewinne von Amazon nicht besteuert worden. Diese selektive

Begünstigung verstoße gegen das unionsrechtliche Verbot staatlicher Beihilfen.

Die Kommission hat Luxemburg aufgefordert, die staatliche Beihilfe von Amazon EU

zurückzufordern (siehe auch Pressemitteilung der Kommission

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_17_3701). Luxemburg und

Amazon haben gegen diesen Beschluss Nichtigkeitsklagen beim Gericht der EU

erhoben. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf den Seiten des EuGH hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-318/18 und hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-816/17, Ansprechpartner für

Journalisten beim EuGH hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/.

Sonntag, 8. März

Weltweit: Internationaler Frauentag

Jedes Jahr am 8. März wird der Internationale Frauentag begangen. Einen

Überblick der Maßnahmen auf EU-Ebene zur Förderung der Gleichstellung der

Geschlechter finden Sie hier http://ots.de/CFgMYM

