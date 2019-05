EU-Wahl – diese Parteien wollen ein Ende der Käfighaltung von Tieren in der Landwirtschaft

Tierschutzinteressierte Menschen bekommen jetzt

Entscheidungshilfe für die EU-Wahl am Sonntag. Die

Tierschutzorganisationen Albert Schweitzer Stiftung für unsere

Mitwelt, Animal Equality Germany e.V., PROVIEH e.V., Deutsches

Tierschutzbüro e.V., VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz und

Compassion in World Farming haben bei deutschen Parteien nachgefragt,

ob sie für einen Ausstieg aus der Käfighaltung in der

EU-Landwirtschaft eintreten und die Europäische Bürgerinitiative »End

the Cage Age« unterstützen.

Landwirtschaftlich gehaltene Tiere in Käfigen erfahren unendliches

Leid, da ihre Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt ist und beinahe

alle natürlichen Verhaltensweisen unterdrückt werden. Dennoch fristen

in der EU jährlich weit über 300 Millionen Hennen, Kaninchen,

Mutterschweine, Gänse, Enten und Wachteln ihr Dasein ganz oder

teilweise in Käfigen. In Deutschland betrifft dies fast neun

Millionen Tiere.

Den BürgerInnen Europas – und insbesondere den Deutschen – liegt

das Wohl der Tiere am Herzen. EU-weit haben bereits mehr als 940.000

Menschen die Europäische Bürgerinitiative »End the Cage Age«

unterschrieben und ein Drittel dieser Unterschriften, also über

300.000, kommt aus Deutschland. Die Initiative ist erfolgreich, wenn

bis Fristablauf am 11. September 2019 mindestens eine Million gültige

Stimmen abgegeben werden.

Gerade jetzt vor der Europawahl ist es den

Tierschutzorganisationen wichtig, ihre UnterstützerInnen darüber zu

informieren, welche Parteien die Europäische Bürgerinitiative

unterstützen und damit für ein Ende der Käfighaltung eintreten. Denn

es wird vor allem auch an der Zusammensetzung des künftigen

EU-Parlaments und der künftigen EU-Kommission liegen, ob und wie die

Ziele der Initiative umgesetzt werden.

Folgende Parteien setzen sich für den Ausstieg aus der

Käfighaltung ein und unterstützen auch die Unterschriftensammlung:

– ÖDP

– DIE LINKE

– BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

– PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

Folgende Partei vertritt die Position, dass Käfighaltung für Tiere

in der Landwirtschaft verboten werden soll:

– SPD

Die FDP möchte sich zwar für ein Tierschutzsiegel einsetzen, lehnt

jedoch „starre, pauschale Verbote […] ab“, und spricht sich somit

nicht für ein Verbot der Käfighaltung aus. Die Freien Wähler haben

„hierzu […] auf europäischer Ebene bislang keine Position.“

Die Unionsparteien CDU/CSU blieben die Antwort trotz mehrfacher

Anfragen nach ihrer Position schuldig.

Kathleen Frech, Koordinatorin der Europäischen Bürgerinitiative

»End the Cage Age« in Deutschland sagt: »Die Unterstützung der

europäischen Bevölkerung für unsere Bürgerinitiative ist

überwältigend und jeden Tag kommen zahlreiche neue Unterschriften

hinzu. Die Menschen wollen einfach nicht, dass die Tiere in Käfigen

gehalten werden. Die Käfighaltung hat ihre soziale Akzeptanz verloren

und mit dieser Tatsache werden sich EU-Parlament und Kommission

auseinandersetzen müssen.«

Konstantinos Tsilimekis von der Albert Schweitzer Stiftung für

unsere Mitwelt ergänzt: »Die Wählerinnen und Wähler entscheiden am

Sonntag auch über das Wohlergehen von mehreren 100 Millionen von

Tieren. Denn wenn genügend Menschen ihren politischen Willen

ausdrücken, kann sich auch relativ schnell etwas ändern. Doch

unabhängig vom Ausgang der Wahl darf es ein –Weiter so!– nicht geben.

Wir werden in jedem Fall weiterhin Druck in Politik und Wirtschaft

machen, um ein Ende der Käfighaltung von Tieren zu erwirken.«

Weitere Informationen zur Europäischen Bürgerinitiative „End the

Cage Age“ finden Sie hier: http://www.endthecageage.eu

Auf https://eci.endthecageage.eu/ können Sie Ihre Stimme für ein

Ende der Käfighaltung geben.

Pressekontakt:

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Diana von Webel

Tel.: 030 – 400 54 68 15

presse@albert-schweitzer-stiftung.de

Original-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell