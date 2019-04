Europawahl 2019 – Tiergesundheit auch eine europäische Aufgabe / Potential des Tiergesundheitssektors bewahren: Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft stärken (FOTO)

Am 19. Mai sind alle wahlberechtigten EU-Bürger aufgefordert, dieMitglieder des Europaparlaments neu zu bestimmen.

In unserem Alltag spielen Tiere eine große Rolle. Ihr Wohlergehen

wird den Menschen dabei immer wichtiger. Die europäische

Tiergesundheitsindustrie hat daher klare Erwartungen an die Politik,

um auch künftig moderne Lösungen, die die Gesundheit sowie die

Lebensqualität von Tieren und auch Menschen schützen, bereitstellen

zu können. Sechs konkrete, für die nächsten fünf Jahre besonders

relevante Aktionspunkte zum Schutz der Tiergesundheit wurden

formuliert. http://ots.de/Zdm0bM

Gesunde Tiere bilden die Basis für eine sichere, qualitativ

hochwertige und Ressourcen schonende Nahrungsmittelversorgung und für

ein aktives und unbeschwertes Zusammenleben von Menschen und ihren

Haustieren.

Tierarzneimittel und das Know-How der Tiergesundheitsunternehmen

in vollem Umfang einzusetzen ist ein wesentlicher Teil der Lösung.

Europa ist noch stets Heimat einiger der weltweit führenden

Tiergesundheitsunternehmen. Rund 50.000 Arbeitsplätze in Europa sind

mit dem Sektor verknüpft. Europa ist nach den USA der zweitgrößte

Tierarzneimittelmarkt mit über 6 Milliarden Euro Umsatz. Mit rund 800

Millionen Euro zählt Deutschland zu den führenden Märkten. Im Kontext

der Kontrolle der Resistenzentwicklung beim Menschen trägt der Sektor

strikte Maßnahmen zur Anwendung und Kontrolle von Antibiotika mit.

Die Antibiotikaabgabemengen in der Tiermedizin in Deutschland gingen

seit 2011, um fast 60 Prozent zurück. Verstärkt wird in die

Krankheitsvorbeuge investiert, z.B. durch die Impfung aber auch in

digitale Lösungen zur Nutzung der Vielzahl vorliegender

Gesundheitsparameter.

Um auch künftig neue Wege zur weiteren Verbesserung der

Tiergesundheit zu finden, setzt die Tiergesundheitsbranche auf die

Unterstützung von Europas Entscheidungsträgern. Die politischen

Vorgaben aus Europa sind wichtiger Baustein, um den Weg zu ebnen, um

wirksamere Impfstoffe, schnellere und genauere Diagnosetests und eine

breite Palette von innovativen Lösungen für Tiergesundheit und

Tierschutz zu entwickeln.

Ein Europa, dessen politischer und ordnungspolitischer Rahmen eine

faktenbasierte Regulierung und eine offene Innovationskultur für den

Tiergesundheitssektors gewährleistet, trägt auch zu einer

nachhaltigeren Zukunft für alle bei.

In einem Manifest hat der Sektor detaillierter dargestellt, welche

Schritte als wichtig erachten werden, damit die EU aktiv zum Schutz

der Tiergesundheit vorangehen kann: Manifest 2019:

http://ots.de/GGMhSB

Manifest 2019: Sechs Wege zu mehr Tiergesundheit

1. Gewährleistung einer wissenschaftsbasierten Entwicklung und

Anwendung innovativer Tiergesundheitsmittel.

2. Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit der Europäischen

Arzneimittel-Agentur (EMA).

3. Verstärkte Grundlagenforschung auf nationaler und internationaler

Ebene, beispielsweise in Initiativen wie Horizon Europe, für die

Entwicklung der nächsten Generation von Impfstoffen und anderen

therapeutischen Möglichkeiten.

4. Förderung eines innovationsfreundlichen regulatorischen Umfelds,

das die zeitnahe Nutzung neuer wissenschaftlicher Fortschritte zu

Tierarzneimitteln erlaubt.

5. Förderung integrierter Therapiekonzepte zur Bekämpfung von

Krankheiten und zur Kontrolle von Antibiotikaresistenzen.

6. Entwicklung einer Innovations-Strategie und Förderung des

Bewusstseins darüber wie neue Instrumente dazu beitragen, Tierseuchen

und neu auftretende Krankheiten zu bekämpfen.

