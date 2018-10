Sven Schröder: „Die neuen Tierhaltungsstandards, zeigen deutlich, dass auch in der konventionellen Schweinehaltung Innovationen möglich sind.“ (FOTO)

Ein Prignitzer Schweinemastbetrieb schickt sich an, dieSauenhaltung in Brandenburg zu revolutionieren. Die Tiere sind in dembäuerlichen Betrieb nicht – wie andernorts üblich – in Kastenständenmit Spaltenböden untergebracht, sondern in strukturierten Buchten mitEssensbereich, Schlafbereich, Spielbereich und Kotbereich.

Durch eine abwechslungsreiche Strukturfütterung werden die

Schweine zudem laufend beschäftigt, was ihrem natürlichen Trieb nach

Nahrungssuche entgegenkommt. Durch diese Form der artgerechten

Haltung werden nicht nur die Kastration und das Kupieren der Schwänze

überflüssig, sondern auch Stressfaktoren minimiert. Auch das Problem

der Geruchsbildung ist dank eines ausgeklügelten Systems der Harn und

Feststofftrennung weitestgehend behoben.

Der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Sven Schröder, hat den Betrieb besucht und meint:

„Die neuen Tierhaltungsstandards, die hier anschaulich vorgeführt

wurden, zeigen deutlich, dass auch in der konventionellen

Schweinehaltung Innovationen möglich sind. Umso enttäuschender ist

dabei die Haltung der Landesregierung. Der Agrarminister hat sich

bisher kein einziges Mal auf dem Betriebsgelände der

Schweinemastanlage blicken lassen. Die Ignoranz geht aber noch

weiter: Obwohl deutschlandweit Interesse an dieser neuen Form der

Tierhaltung besteht, wurde diese bisher nicht vom Land Brandenburg

gefördert oder unterstützt. Das ging sogar so weit, dass

wissenschaftliche Messungen von der hessischen Landesregierung

finanziert wurden, weil in Brandenburg, wie so oft, leider kein

Interesse an einer Begleitung und Förderung wirklicher Innovationen

besteht.

Für die AfD-Fraktion ist eines klar: Wir treten für derartige

Innovationen ein, um in Zukunft die Tierhaltungsbedingungen in

Brandenburg erheblich zu verbessern. Dabei brauchen wir

Innovationsförderungen statt Ignoranz und ewiger Gestrigkeit.“

