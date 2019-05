Europawahl: Jeder Vierte erwartet Wahlerfolg von EU-Gegnern

In wenigen Tagen wählt Europa ein neues

EU-Parlament. Laut einer aktuellen Umfrage des Markt- und

Meinungsforschungsinstituts Ipsos glaubt fast jeder vierte EU-Bürger

(23%), dass antieuropäische Kräfte im eigenen Land an Zuspruch

gewinnen werden. Etwa ebenso viele Befragte (24%) sind gegenteiliger

Auffassung, eine Mehrheit von 53 Prozent ist in dieser Frage

unentschlossen. In Italien rechnen besonders viele Wählerinnen und

Wähler (42%) mit einem Erfolg europakritischer Parteien, in Spanien

hingegen besonders wenige (13%). Im Vergleich zu anderen

EU-Mitgliedsstaaten bewegt sich Deutschland bei dieser Frage im

Mittelfeld (24%).

Deutsche sehen Wahl von nicht-etablierten Parteien besonders

kritisch

Mehr als jeder dritte (35%) Europäer vertritt aber auch die

Ansicht, dass es bei Europawahlen zu riskant ist, politische Parteien

zu wählen, die radikale Veränderungen planen und bisher noch nicht an

der Macht waren – nur 21 Prozent der Befragten sind anderer Meinung.

In Deutschland wird die Wahl solcher Parteien besonders kritisch

gesehen: Beinahe vier von zehn (39%) Bundesbürgern stimmen dem zu,

nur jeder sechste Deutsche (17%) widerspricht dieser These, 44

Prozent haben keine Meinung dazu.

Wenig Unterstützung für traditionelle Parteien

Doch auch die traditionellen Parteien genießen im Vorfeld der

EU-Wahlen nur wenig Rückhalt: Europaweit ist nicht einmal jeder

sechste Befragte (16%) der Überzeugung, dass sich die Wählerinnen und

Wähler in Zeiten wie diesen an Parteien halten sollten, die bereits

an der Macht waren. In Deutschland liegt dieser Wert nur unwesentlich

höher (17%). Mehr als jeder Dritte (35%) ist dagegen anderer Ansicht

– sowohl in Deutschland als auch im EU-Durchschnitt.

Große Unzufriedenheit mit der Demokratie

Mögliche Ursache für den geringen Zuspruch: Viele Wählerinnen und

Wähler sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie Demokratie in der

EU funktioniert. Rund ein Drittel aller europäischen Befragten (31%)

gibt an, mit der gegenwärtigen Funktionsweise der EU unzufrieden zu

sein. Nicht einmal drei von zehn EU-Bürgern (29%) sind zufrieden,

vier von zehn Personen (40%) äußern sich neutral oder wissen es

nicht. Am gravierendsten ist die Unzufriedenheit unter Franzosen

(41%) und Briten (39%), am EU-freundlichsten sind die Befragten aus

Polen.

Osteuropäer noch unzufriedener mit eigenem System als mit EU

Trotz des geringen Zuspruchs ist die Unzufriedenheit der Befragten

mit dem politischen System im eigenen Land häufig noch größer –

insbesondere in den osteuropäischen Mitgliedsstaaten. In Ungarn (30%

vs. 16%) und Polen (46% vs. 24%) äußern sich sogar doppelt so viele

Befragte positiv über die Demokratie in der EU im Vergleich zu der im

eigenen Land. In anderen EU-Staaten wie Frankreich, Belgien, Schweden

und Deutschland präferieren die Bürger allerdings das politische

System im eigenen Land.

Geringes Interesse und große Wissenslücken

Viele EU-Bürger geben außerdem zu, kaum oder gar kein Interesse an

Europawahlen zu haben. Aktuell interessiert sich nur jeder zweite

Europäer (50%) für die bevorstehende EU-Wahl, auf fast genauso viele

Befragte (44%) trifft dies nicht zu. In Italien (65%), Polen (63%)

und Ungarn (56%) ist das Interesse noch am größten, für Franzosen

(44%), Belgier (41%) und Briten (36%) ist der Wahlausgang am

wenigsten relevant. Auch in Deutschland überwiegt der Anteil derer,

die sich kaum oder gar nicht für die Europawahl interessieren (45%

vs. 48%).

Darüber hinaus sind sich viele EU-Bürger gar nicht bewusst, dass

sie europäische Politik mit ihrer Stimme beeinflussen können. Nur

jeder zweite Wahlberechtigte (51%) weiß, dass die Mitglieder des

Europäischen Parlaments direkt von den Bürgern des jeweiligen

Mitgliedsstaats gewählt werden, den sie vertreten. In Deutschland

wissen sogar nur vier von zehn Personen (43%), dass sie die

Zusammensetzung des EU-Parlaments maßgeblich mitbeeinflussen können.

Dr. Robert Grimm, Leiter der Ipsos Sozial- und Politikforschung,

zu den Studienergebnissen: »Es ist ein Paradox dieser Wahl: Der enge

Zusammenschluss der europäischen Staaten war noch nie so wichtig wie

heute, damit immense Herausforderungen wie Klimawandel, Immigration

und Protektionismus gemeinschaftlich bewältigt werden können.

Trotzdem ist das Interesse an der Europawahl gering und selbst in

Ländern wie Frankreich, Belgien und Deutschland gibt es einen

beachtlichen Anteil von Euroskeptikern. Wichtige Gründe dafür dürften

die noch immer mangelnde Bürgernähe und Transparenz der europäischen

Institutionen sein. Die Wähler haben wenig Vertrauen in die

Demokratie in der EU und zweifeln daran, dass sie europäische Politik

mit ihrer Stimme beeinflussen können. Die EU muss in Zukunft die

Distanz zu den Bürgern überwinden und institutionelle Reformen

vorantreiben, um erfolgreich zu sein.«

Methode:

Die Ergebnisse stammen aus der Global Advisor-Studie »The European

Project: 2019 European Elections«, die zwischen dem 22. März und 05.

April 2019 in 28 Ländern durchgeführt wurde – darunter die EU-Staaten

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien,

Schweden, Polen und Ungarn. Bei der Online-Befragung wurden insgesamt

19.531 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren in China, Israel,

Kanada, Malaysia, Südafrika, den USA und der Türkei interviewt. In

Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Deutschland,

Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Peru,

Polen, Russland, Saudi-Arabien, Serbien, Südkorea, Spanien, Schweden,

und Ungarn waren die Befragten 16-74 Jahre alt.

Etwa 1000 Personen wurden in Australien, Brasilien, Deutschland,

Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Spanien, Great

Britain, und den USA durchgeführt. Etwa 500 Personen befragten wir in

Argentinien, Belgien, Chile, Indien, Kolumbien, Mexico, Malaysia,

Niederlande, Peru, Polen, Russland, Serbien, Südafrika, Südkorea,

Schweden, Ungarn und der Türkei.

Es wurde eine Gewichtung der Daten vorgenommen, um die

demografischen Merkmale auszugleichen und damit sicherzustellen, dass

die Stichprobe die aktuellen offiziellen Strukturdaten der

erwachsenen Bevölkerung eines jeden Landes widerspiegelt. In 17 der

28 untersuchten Ländern ist die Internetdichte groß genug, um die

Stichproben als repräsentativ für die nationale Bevölkerung

anzusehen.

Brasilien, Chile, Kolumbien, Indien, Malaysia, Mexiko, Peru,

Russland, Serbien, Südafrika und die Türkei haben eine niedrigere

Internetdichte; diese Stichproben sollten nicht als

bevölkerungsrepräsentativ angesehen werden. Sie repräsentieren

stattdessen den wohlhabenderen Teil der Bevölkerung, die aufstrebende

Mittelklasse. Diese stellt allerdings eine wesentliche soziale Gruppe

dar, wenn es darum geht, diese Länder verstehen zu lernen.

Wenn die Ergebnisse sich nicht auf 100 aufsummieren, liegt das an

Rundungen durch die computerbasierte Zählung, erlaubte

Mehrfachnennungen oder dem Ausschluss von „weiß nicht/keine Angabe“

Nennungen.

Über Ipsos:

Ipsos ist ein unabhängiges und innovatives Markt- und

Meinungsforschungsinstitut. In einer sich immer schneller

verändernden Welt ist es unsere Aufgabe, unsere Kunden mit präzisen

und umsetzbaren Analysen bei ihrer Veränderung zu unterstützen. Dabei

orientieren wir uns an den »4S«: Security, Simplicity, Speed und

Substance. Um unseren Kunden bestmöglichen Service zu bieten, haben

wir die große Bandbreite unserer Expertise in 18 Service Lines

zusammengefasst. Und das in 89 Ländern auf allen Kontinenten. In

Deutschland beschäftigen wir über 750 Mitarbeiter in Hamburg, Mölln,

München, Nürnberg, Frankfurt und Berlin.

