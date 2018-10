Ex-CSU-Parteichef Erwin Huber: CSU-Ergebnis ist „schwere Niederlage“ – Partei braucht „Modernisierung an Haupt und Gliedern“

Der frühere CSU-Parteivorsitzende Erwin Huber hat das

Wahlergebnis seiner Partei als desaströs gewertet. „Das ist eine

schwere Niederlage. Alles unter 40 Prozent ist schrecklich für die

CSU“, erklärte Huber im Fernsehsender phoenix (Sonntag, 14. Oktober).

Seine Partei benötige jetzt eine „Modernisierung an Haupt und

Gliedern“. Vor allem müsse man sich Gedanken machen, warum man in

Großstädten stark verliere. Auch die Ökologie- und Klimapolitik müsse

stärker ins Visier genommen werden.

Der Spitzenkandidat der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger,

geht davon aus, dass am Ende ein Bündnis mit der CSU zustandekommt.

„Es wird eine bürgerliche Koalition in Bayern geben. Wir werden in

Bayern eine wichtige Rolle spielen“, so Aiwanger. Die CSU müsse

gerade bei den Themen kostenfreie Kitas und Stärkung des Mittelstands

den Freien Wählern entgegenkommen.

Auch die Grünen würden unter bestimmten Umständen eine Koalition

mit der CSU befürworten. „Wir stehen für eine gerechte, ökologische

und pro-europäische Politik zur Verfügung“, so die Sprecherin der

Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt.

