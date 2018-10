neues deutschland: Kommentar zur Bayern-Wahl: Mief und Reaktion

Die CSU ist tief im Keller gelandet – für ihre

Verhältnisse jedenfalls. Erwartet und verdient. Der Machtkampf in der

CSU – Söder gegen Seehofer – , der Machtkampf in der Union – Seehofer

gegen Merkel – , diese vielfach beschriebenen Unruhen haben zum

Leidensbild und zum Niedergang der Konservativen beigetragen. Aber

sie sind nur die Oberfläche tief gehender Veränderungen. Die Erfolge,

mit denen sich die CSU brüstet, sind Erfolge von gestern. Alles, was

sie sich selbst zurechnet – von der Errichtung der Zugspitze bis zur

Bewahrung von Recht und Ordnung – zählt nur noch bedingt. Ja, Bayern

ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Land, aber es ist keine von der

CSU beschützte Insel mehr. Globalisierung, Flüchtlingsbewegungen,

internationale Finanzkrisen, soziale Spaltung und vieles mehr – die

weltweiten Verwerfungen sind in der weiß-blauen Provinz angekommen.

Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich: Wer die wertkonservative

Weltoffenheit dem konservativen Mief vorzieht, wandert von der CSU zu

den Grünen; wer auf den kompletten Rückfall ins Reaktionäre setzt,

sucht sein Heil bei der AfD. Dazwischen laviert eine selbstgefällige

Staatspartei, die noch nicht wahrhaben will, dass die Zeiten der

Allmacht vorbei sind. Dass die SPD dem kaum etwas entgegenzusetzen

hat, ist eine traurige Fußnote. Das Ergebnis: Fast die Hälfte der

Stimmen für den rechtsrotierenden CSU-Mief und die rechte

AfD-Reaktion. Das ist das eigentlich Alarmierende.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell