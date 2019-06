exklusiv: Trotz Waffenfund kein Haftbefehl: Kritik an Berliner Staatsanwaltschaft nach schwerer Sicherheitspanne

Nach einem brisanten Waffenfund in Berlin ist kein

Haftbefehl erlassen worden. Das haben Recherchen des

ARD-Politikmagazins Kontraste ergeben. Demnach kontrollierten

Zollbeamte am 18. Mai einen Reisebus auf der Berliner Stadtautobahn.

Im Gepäck eines 23-jährigen Schweden fanden sie zwei Sturmgewehre vom

Typ Kalaschnikow und eine Pumpgun. Außerdem entdeckten die Zöllner

eine Pistole, die eingewickelt in einem Pullover in dem Gepäckfach

über seinem Sitzplatz versteckt war. Der Verdächtige wurde trotzdem

wieder auf freien Fuß gesetzt.

Staatsanwaltschaft wurde informiert

Nach Kontraste-Informationen hatten die Zollfahnder die Berliner

Staatsanwaltschaft über den Fund informiert und einen Haftbefehl

angefragt. Dieser wurde abgelehnt. Auf Kontraste-Anfrage konnte die

Staatsanwaltschaft keine genauere Angabe machen. Dabei steht der

Verdacht eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz im

Raum.

Grüne kritisieren „extrem fahrlässiges Verhalten“

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene

Mihalic, kritisiert das Verhalten der Staatsanwaltschaft als „extrem

fahrlässig“. Nach den Erfahrungen mit dem Attentäter Anis Amri hätten

„alle Alarmglocken läuten müssen, wenn ein Mann mit zwei

Sturmgewehren durch Europa reist.“ Die Waffen seien zwar eingezogen,

aber man müsse davon ausgehen, dass möglicherweise mit ihnen

zusammenhängende Anschlagspläne fortexistierten.

Verdächtiger war auf dem Weg nach Schweden

Der Verdächtige kam mit einem Linienbus aus dem serbischen Novi

Pazar und war auf dem Weg nach Schweden mit Zwischenstation in

Berlin. Die deutschen Behörden haben nicht einmal die schwedische

Polizei über die freie Weiterreise ihres Staatsbürgers informiert.

Auf eine KONTRASTE-Anfrage teilte die schwedische Polizei mit: „Die

internationale Einheit der schwedischen Polizei hat keine Kenntnisse

über diesen Vorgang. Die Information hätte von der deutschen Polizei

oder über Interpol oder Europol erfolgen sollen.“

Die Abgeordnete Mihalic bezeichnet dieses Versäumnis als „wirklich

skandalös und extrem leichtsinnig“. Auch Sebastian Fiedler,

Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), äußert

Unverständnis: „Ich kann nicht erkennen, warum so jemand nicht in

Haft bleibt und warum die strafrechtlichen Maßnahmen nicht konsequent

durchgezogen werden.“ Ob der Schwede die Waffen in Serbien besorgt

hat und was er damit plante, ist bislang unklar. Die Region um Novi

Pazar, an der Grenze zum Kosovo, gilt unter Sicherheitsbehörden als

Hochburg des Schmuggels.

