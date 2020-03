Exklusive Preview am Weltfrauentag: “Die perfekte Kandidatin” / Leutheusser-Schnarrenberger: “Film inspiriert Frauen weltweit, sich für ihre Rechte einzusetzen”

Zum Weltfrauentag 2020 zeigt die Friedrich-Naumann-Stiftung

für die Freiheit in ausgewählten Kinos eine Vorpremiere des saudi-arabischen

Films “Die perfekte Kandidatin”. In einem Talk zu Beginn der Vorstellung geben

liberale Politikerinnen Einblick in ihren persönlichen Lebensweg und führen so

thematisch in den Film ein.

Regisseurin und Drehbuchautorin Haifaa al Mansour erzählt in “Die perfekte

Kandidatin” den Lebensweg der Ärztin Maryam. Schockiert und frustriert von ihren

eingeschränkten Möglichkeiten als Frau in Saudi-Arabien kandidiert sie für das

Amt der Gemeinderätin. Sie trifft dabei auf zahlreiche Hindernisse und muss sich

gegen Vorurteile und Diskriminierungen durchsetzen.

“Haifaa al Mansour zeigt die bewegende Geschichte einer Frau, die sich gegen

alle Widerstände in der patriarchischen saudi-arabischen Gesellschaft

durchsetzt. Sie zeigt Mut, übernimmt politische Verantwortung und gestaltet ihr

Umfeld aktiv mit. Der Film schafft ein starkes Vorbild und inspiriert Frauen

weltweit, sich für ihre Rechte einzusetzen. Regisseurin Haifaa al Mansour zeigt,

dass auch sie ein Vorbild für Mädchen und Frauen in aller Welt ist”, kommentiert

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der

Friedrich-Naumann-Stiftung, den Film.

Termin: 8. März 2020

Ort: Bundesgebiet

Ein begrenztes Kartenkontingent steht über diesen Anmeldelink zur Verfügung:

https://shop.freiheit.org/#Veranstaltungen/kandidatin

Über den Film

Maryam ist Ärztin in einer saudi-arabischen Kleinstadt. Weil die Zufahrt zum

Krankenhaus nicht asphaltiert ist, bleiben täglich Krankenwagen im Schlamm

stecken. Wütend über die vorherrschen Zustände und ihren fehlenden Einfluss in

einer patriarchischen Gesellschaft, kandidiert sie für das Amt der

Gemeinderätin. Maryam und ihre beiden Schwestern starten eine politische

Kampagne, die schnell Aufmerksamkeit erlangt. Maryams Stimme wird lauter, ihre

Auftritte mutiger. Mit dem langjährigen Amtsinhaber steht ihr jedoch ein

scheinbar übermächtiger Konkurrent gegenüber.

Der Film “Die perfekte Kandidatin” startet am 12. März bundesweit im Kino.

Über die Regisseurin

Haifaa al Mansour ist eine saudi-arabische Regisseurin und Drehbuchautorin. Als

achtes von zwölf Kindern wuchs al Mansour im islamisch-konservativen

Saudi-Arabien auf. Nach einem Studium in Kairo und Sydney drehte sie Kurzfilme.

Ihren Durchbruch feierte sie mit dem Film “Das Mädchen Wadjda. Er gilt als der

erste komplett in Saudi-Arabien gedrehte Film und wurde mit zahlreichen Preisen

ausgezeichnet.

