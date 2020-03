Gauland: Grüne machen sich zum Gehilfen Erdogans

Zur Forderung der Vorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock, die

Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland zu aktivieren und Flüchtlinge von der

türkisch-griechischen Grenze aufzunehmen, teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion

im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:

“Die Forderung der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, Flüchtlinge von der

türkisch-griechischen Grenze nach Deutschland zu holen, ist unverantwortlich.

Die Grünen machen sich damit zum Gehilfen des türkischen Präsidenten Erdogan,

der versucht, Europa mit einer neuen Flüchtlingswelle zu erpressen. Zudem

spielen die Grünen mit ihrer Forderung den kriminellen Schlepperbanden in die

Hände, die sich keine bessere Werbung für ihr skrupelloses Geschäftsmodell

hätten wünschen können.

Mit den Grünen ist eine Sicherung unserer Grenzen nicht möglich. Ihnen geht es

nicht um unsere nationalen Interessen und die Sorgen und Nöte der Bürger in

Deutschland, sie versuchen lieber die Welt zu retten – koste es, was es wolle.

Damit ist klar: Wer die Grünen wählt, gefährdet die Sicherheit und den

Zusammenhalt in Deutschland und setzt die Zukunft unseres Landes aufs Spiel.

Annalena Baerbock sollte lieber auf ihren Parteifreund und Tübinger

Oberbürgermeisters Boris Palmer hören, dem die Bedeutung des Grenzschutzes

bewusst ist und der die Bundeskanzlerin jetzt an ihr Versprechen erinnert hat,

dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe. Doch leider ist ein politischer Realist

wie Boris Palmer bei den Grünen die absolute Ausnahme.”

