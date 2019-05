Exodus aus Venezuela hält an / 3,7 Millionen Menschen auf der Flucht

Aufgrund der sich weiter verschlechternden

humanitären, politischen und wirtschaftlichen Situation haben

inzwischen 3,7 Millionen Venezolaner ihr Land verlassen. Nach

Aussagen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR)

sind die meisten von ihnen auf internationalen Flüchtlingsschutz

angewiesen.

Bis Ende 2018 beantragten bereits 460.000 Venezolaner formell

Asyl, mehrheitlich in den benachbarten Ländern Südamerikas. Der UNHCR

empfiehlt in einer Handlungsrichtlinie die Anwendung der Genfer

Flüchtlingskonvention von 1951 für bestimmte gefährdete

Personenkreise. Das Leben vieler Venezolaner sei ebenso wie ihre

Sicherheit oder Freiheit von den chaotischen Zuständen bedroht, die

die öffentliche Ordnung derzeit massiv gefährden. Falls sich der

aktuelle Trend fortsetztet, dann wird nach UNHCR-Angaben die Zahl der

Geflüchteten bis Ende des Jahres die fünf Millionen überschreiten.

Ein solche Entwicklung würde einen immensen Bedarf an zusätzlichen

Unterkünften, gesundheitlicher Versorgung und Hilfsgütern erzeugen.

Die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner des UNHCR,

appelliert daher an die internationale Gemeinschaft, die Flüchtlinge

und die Aufnahmeländer stärker zu unterstützen. „Es ist zu

befürchten, dass aufgrund der schlechten Versorgungslage und

fehlender Sicherheit immer mehr Frauen und Kinder zur Flucht

gezwungen werden. Wir müssen schnelle und umfangreiche Hilfe auf den

Weg bringen“, fordert der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe,

Peter Ruhenstroth-Bauer.

Massenflucht aus Venezuela

Der Exodus der Venezolaner ist der größte der jüngeren Geschichte

von Lateinamerika und der Karibik-Region. Im vergangenen Jahr

verließen jeden Tag 5.000 Menschen das Land und, ebenfalls in 2018,

waren es Venezolaner, die weltweit die viertmeisten Anträge auf Asyl

stellten – nach Afghanen, Syrern und Irakern.

Mehr als 80 Prozent der venezolanischen Flüchtlinge wurden von

Ländern in Südamerika aufgenommen, die weiterhin eine Politik der

offenen Grenze, Solidarität und Großzügigkeit zeigen. Jedoch stoßen

die Länder zunehmend an die Grenzen ihrer Kapazitäten, was das

friedliche Zusammenleben mit der einheimischen Bevölkerung gefährden,

zu Diskriminierungen und Fremdenfeindlichkeit führen kann. Um diese

negativen Auswirkungen zu verhindern, haben der UNHCR und seine

Partner seit 2017 ihre Präsenz in Venezuela und den Nachbarstaaten

massiv ausgebaut und sowohl die Unterstützung der Geflüchteten als

auch der Gastbevölkerung verstärkt.

