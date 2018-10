Gauland: Geplantes Einwanderungsgesetz ist Kontrollverlust in Gesetzesform

Zum geplanten Einwanderungsgesetz erklärt der

AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland:

„Das geplante Einwanderungsgesetz wirft alles über den Haufen,

wofür Seehofer und die CSU in der Asylpolitik gestanden haben. Es ist

der Spurwechsel, den Seehofer um jeden Preis verhindern wollte. Die

CSU wirft damit ihre Überzeugungen über Bord. Jetzt wird jeder

abgelehnte Asylbewerber bei uns bleiben können.

Denn jeder soll uneingeschränkt nach Deutschland kommen können,

der eine beliebige berufliche Qualifikation nachweisen kann. Das

Gesetz ist derart schwammig formuliert, dass es keine Einschränkung

oder gar Kontrolle der Einwanderung bedeutet, sondern zum Missbrauch

einlädt und weitere Anreize schafft, hier illegal einzuwandern.

Das ist kein Einwanderungsgesetz, sondern ein Kontrollverlust in

Gesetzesform.

Die Vermischung von Asyl und Einwanderung gepaart mit einem

unkontrollierbaren Zuzug in den deutschen Arbeitsmarkt auf allen

Ebenen wird die sozialen Spannungen in Deutschland weiter

verschärfen. Sie ist ungerecht den deutschen Arbeitnehmern gegenüber

und wird für Überlastung und Chaos in den Sozialsystemen sorgen.“

