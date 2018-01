FADE INTO YOU – A Series of Film Screenings, Episode LXVIII-LIX

Die Kunsthalle Mainz wünscht alles Gute für 2018!

Wir beginnen das Jahr mit unserer Filmscreening-Reihe: Zur Ausstellung mit Daniel Buren und Bettina Pousttchi setzen sich die Videoarbeiten bei Fade into You mit Architektur und Raumwahrnehmung von Museen auseinander. So untersuchen Andrea Fraser und das Künstlerduo Graham Ellard & Stephen Johnstone auf ganz unterschiedliche Weise die Relationen von Museumsräumen und den dort ausgestellten Kunstwerken. Im Fokus stehen dabei das Guggenheim Museum Bilbao von Frank Gehry und das Museo Canova von Carlo Scarpa.

Sie sind herzlich eingeladen, bei einem Gläschen Wein über die Filme zu diskutieren. Die Diskussion findet in Kooperation mit Clara Wörsdörfer und Studierenden der Kunstgeschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz statt.

Mi 10/01

19.30 Uhr

Andrea Fraser: Little Frank and his Carp, 2001

Graham Ellard & Stephen Johnstone: Everything made Bronze, 2013

Kosten:

Film und Wein im Eintritt enthalten

(Videostill from: Andrea Fraser, Little Frank and His Carp, 2001, color/sound, 6?, © Andrea Fraser; courtesy Andrea Fraser and Galerie Nagel Draxler, Berlin/Cologne)

Nächste Veranstaltungen

Filme von Daniel Buren

Mi 31/01

19 Uhr

Filme von Bettina Pousttchi

Mi 28/02

19 Uhr