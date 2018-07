FAIRY DREAM als Trio in Birkenried

.

Ida Elena DeRazza: Gesang, Gitarre, Percussion

Albert der Spielmann: Flöten, historische Blasinstrumente, Dudelsäcke, Drehleier, Gesang

Heiko Gläser: Percussion

An diesem Nachmittag können die Gäste nicht nur eine musikalischen Reise mit einer traumhaften Stimme und alten Instrumenten ins Mittelalter erleben und dabei in das Zeitalter der Renaissance eintauchen. Dazu kommen das Erlebnis der Celtic-Music und Höhepunkte der Weltmusik.

Ida Elena DeRazza (Gesang, Gitarre, Percussion), eine begnadete Sängerin aus Italien & Albert der Spielmann, ein Multiinstrumentalist (Flöten, historische Blasinstrumente, Dudelsäcke, Drehleier, Gesang) aus der schwäbischen Region entwickelten zusammen eine besondere Interpretation der Musik vergangener Zeiten.

Bei den beiden Künstlern Albert Dannenmann und Ida Elena DeRazza kündigen wir daher ohne Übertreibung ein ganz besonderes und nicht alltägliches Musikerlebnis an. Dabei liegt der ganz besondere Reiz in der Zusammensetzung der beiden mit einem zusätzlichen Percussionisten. Hier trifft ein versierter und gereifter Musiker – der einerseits eine Menge an alten Instrumenten beherrscht und nach wie vor immer wieder neue Herausforderungen annimmt auf eine junge erfolgreiche italienische Sängerin und Schauspielerin. Beide haben sich der Musik aus ?früheren Zeiten? gewidmet, tauchen aber auch gerne ins Genre der ?Weltmusik? ein.

Der Eintritt ist frei, es wird für die Künstler gesammelt.

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.

Kontakt und Info: www.birkenried.de info@birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)