Falsche Asylbescheide: Paritätischer Wohlfahrtsverband kritisiert restriktive Asyl-Anerkennungspraxis und warnt vor weiterer Asylrechtsverschärfung durch GroKo

Scharfe Kritik übt der Paritätische

Wohlfahrtsverband an der restriktiven Anerkennungspraxis des BAMF,

nach der hunderttausende Asylbewerber voreilig und zu Unrecht

abgelehnt werden oder ihnen voller Schutz vorenthalten wird. Nach

aktuellen Angaben der Bundesregierung erhalten 44 Prozent der

Asylbewerber im Falle einer Klage gegen ihren Asylbescheid

nachträglich vor Gericht Recht. Es sei ein Skandal, dass das Grund-

und Menschenrecht auf Asyl Schutzbedürftigen offenbar systematisch

vorenthalten werde. Auch die Pläne von Union und SPD, Asylbewerber

künftig für die gesamte Verfahrensdauer in zentralen Lagern

festzuhalten, verurteilt der Verband.

„Es kann nicht sein, dass das Recht auf Schutz, Zuflucht und Hilfe

aus migrationspolitischen Abwägungen oder parteipolitischen

Interessen ausgehöhlt und nur nach Gutdünken gewährt wird. Das Recht

auf Asyl ist ein universelles Menschenrecht. Es ist eines

Rechtsstaates wie Deutschland unwürdig, wenn sich die

Anerkennungspraxis des BAMF trotz der eindeutigen Entscheidungen der

Gerichte nicht ändert“, so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des

Paritätischen Gesamtverbands.

Angesichts der hohen Zahl der bei den Gerichten anhängigen

Klageverfahren und den guten Erfolgsaussichten für die Kläger seien

die Pläne von Union und SPD für eine weitere Asylrechtsverschärfung

und insbesondere die weitere Beschränkung des Familiennachzugs und

die dauerhafte Unterbringung in Sammellagern inakzeptabel.

„Integration muss vom ersten Tag an erfolgen. Insbesondere wenn

Kinder und Jugendliche sich bis zu zwei Jahren in Lagern aufhalten

müssen, um dann doch anerkannt zu werden, ist dies unter humanitären

und Gründen der Vernunft völlig kontraproduktiv“, so Schneider.

Pressekontakt:

Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, e-Mail: pr@paritaet.org

Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell