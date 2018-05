Familiennachzug: Scharfe Kritik des Paritätischen an Beschluss des Bundeskabinetts

Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert die

heute vom Bundeskabinett beschlossene Neuregelung zum Familiennachzug

scharf. Die geplante Abschaffung des subjektiven Rechts auf

Familiennachzug für Menschen mit nur subsidiärem Schutzstatus

verstoße gegen das Diskriminierungsverbot, das sowohl im Grundgesetz

als auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist.

Die zusätzlich vorgesehenen Restriktionen seien grund- und

menschenrechtswidrig. Insbesondere die geplante Obergrenze von

maximal 1000 Menschen, denen pro Monat der Nachzug überhaupt gewährt

werden soll, sei absolut inakzeptabel. Der Verband appelliert an die

Abgeordneten des Deutschen Bundestages, dem Gesetzentwurf nicht

zuzustimmen. Der Paritätische fordert stattdessen die

Gleichbehandlung von subsidiär Schutzberechtigten und Flüchtlingen im

Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention(GFK). Für beide Gruppen soll

der Familiennachzug gleichermaßen uneingeschränkt möglich sein.

Der Paritätische kritisiert, es sei irreführend jemandem

„vorgaukeln“ zu wollen, Menschen aus Bürgerkriegsländern wie Syrien

oder Irak seien nur für kurze Zeit hier und damit die Einschränkung

des Familiennachzugs zu begründen. „Es geht um Menschen, die vor

drohender Todesstrafe, Folter oder anderen Bedrohungen von Leib und

Leben geflohen sind. Ob und wann eine Rückkehr und damit eine

Familienzusammenführung in ihrem Heimatland möglich sein wird, ist in

der Regel nicht absehbar. Den Betroffenen in ihrer Not zu verwehren,

ihre Familie nachzuholen, ist schlicht inhuman“, so Ulrich Schneider,

Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands.

Der Paritätische spricht sich grundsätzlich gegen eine Begrenzung

des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte aus. Das

geplante Gesetz, das für tausende Familien eine zwangsweise

dauerhafte Trennung bedeute, sei dabei auch integrationspolitisch

unvernünftig, warnt der Verband: „Aus unserer Beratungspraxis wissen

wir, dass die Trennung von Familienangehörigen und damit die Sorge um

die Familie eine erhebliche psychische Belastung darstellt, die den

Integrationsprozess entscheidend erschweren kann. Wer also

tatsächlich die mit der Integration der Flüchtlinge verbundenen

Herausforderungen angehen will, darf nicht mit der Verzögerung oder

gar Verweigerung der Familienzusammenführung ein zentrales

Integrationshemmnis aufbauen“, heißt es in der Stellungnahme zum

Gesetzentwurf. In diesem Zusammenhang spricht sich der Verband auch

für eine Erweiterung des Anspruchs auf Familiennachzug für

volljährige Geschwister aus.

Insgesamt sei die Bundesregierung gefordert, legale Zugangswege zu

internationalem Schutz in Deutschland auszubauen statt immer weiter

einzuschränken. Dazu gehörten neben der wirksamen Ermöglichung des

Familiennachzugs nicht nur der massive Ausbau von

Resettlementprogrammen sondern auch weitere Möglichkeiten humanitärer

Visa und Aufnahmeprogramme.

