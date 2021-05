FDP will bald die Steuern senken: Aus der Zeit gefallen / Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Für eine erfolgreiche Politik braucht es ein Gespür für das richtige Timing. Die FDP zeigt gerade, dass es ihr daran fehlt. Parteichef Christian Lindner & Co wollen im Bundestagswahlkampf allen Ernstes einem großen Teil der Beschäftigten sinkende Steuern und Abgaben in Aussicht stellen – laut Wahlprogramm, das am Wochenende beschlossen werden dürfte. Jetzt, da der Kampf gegen die Pandemie und ihre Folgen die Staatskassen geleert hat, ist es das eine, sich gegen Steuererhöhungen auszusprechen. Das darf man von der FDP erwarten. Wer aber die Macht des Faktischen ignoriert, indem er jetzt Entlastungen fordert, bringt sich selbst in eine gefährliche Lage. Haben die Liberalen vergessen, dass sie 2009 schon einmal einen Steuersenkungswahlkampf führten, obwohl die Finanzkrise bereits wütete? http://www.mehr.bz/khs135i

