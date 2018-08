Fehlender Teamgeist ist Kündigungsgrund / Aktueller Blue-Collar-Kompass: Nichtakademiker wünschen sich funktionierende Teams und mehr Informationen über zukünftige Kollegen im Bewerbungsprozess

Teamspirit zählt im Job. Das ist das Ergebnis des

aktuellen Blue-Collar-Kompass, für den das Marktforschungsunternehmen

respondi im Auftrag von mobileJob.com mehr als 1.000 Arbeitnehmer aus

dem nichtakademischen Bereich befragte. Demnach haben 36 Prozent der

Teilnehmer schon mindestens einmal ihren Job gekündigt, weil der

Teamgeist nicht stimmte. Hauptgründe für die Kündigung waren in

diesen Fällen Mobbing am Arbeitsplatz (31 Prozent), eine schwache

Teamleitung (25 Prozent) oder Kompetenzgerangel untereinander (20

Prozent). Ein weiteres Viertel der befragten Arbeitnehmer gab an,

dass es für sie ebenfalls einen relevanten Kündigungsgrund darstelle,

wenn das Miteinander am Arbeitsplatz nicht stimmt. Die wichtigsten

Qualitätsmerkmale für ein funktionierendes Team im Job sind indes aus

Sicht der nichtakademischen Arbeitnehmer eine offene Kommunikation,

Spaß bei der Arbeit sowie Fairness im Umgang miteinander.

Fehlende Team-Informationen in Stellenanzeigen und auf

Karriereseiten

Schon im Bewerbungsprozess wünschen sich Kandidaten aus dem

Blue-Collar-Arbeitsmarkt deutlich mehr Informationen rund um den

zukünftigen Kollegenkreis. 79 Prozent finden, dass das Thema in

Stellenanzeigen zu wenig Beachtung findet, 77 Prozent beklagen

mangelnde und fehlende Team-Informationen auf Karrierewebseiten von

Arbeitgebern. Inhaltlich sind sie dabei in erster Linie an

Informationen über den kollegialen Umgang miteinander (für 54 Prozent

sehr wichtig), die Führungsstruktur sowie über die Aufgabenverteilung

(für 35 Prozent sehr wichtig) interessiert. „Kandidaten im

Blue-Collar-Segment wünschen sich in erster Linie beschreibende Texte

der teamspezifischen Arbeitsatmosphäre sowie die Einbindung von

Teamfotos der kommenden Kollegen. Die oftmals als hippe

Employer-Branding-Maßnahme verkannten Unternehmensvideos sind dagegen

nicht so sehr gefragt“, erläutert Steffen Manes, Geschäftsführer von

mobileJob.com die Ergebnisse der Studie.

Gleiche Bezahlung ist für Nichtakademiker wichtig

Ein wichtiges Qualitätskriterium für ein funktionierendes Team ist

das Thema Gleichbehandlung am Arbeitsplatz. Diese ist für 62 Prozent

der Befragten sehr wichtig und für weitere 36 Prozent wichtig.

Besonders hoch im Kurs: gleiche Bezahlung (für 43 Prozent sehr

wichtig), gleiche Arbeitszeiten (für 35 Prozent sehr wichtig) sowie

ein ausgeglichenes Maß an Verantwortung (für 28 Prozent sehr

wichtig).

Wenn es darum geht, unterschiedlichen Team-Konstellationen

Schulnoten zu geben, schneiden vor allem gemischte Teams besonders

gut ab. So erhalten Teams, die altersmäßig ausgewogen sind, von fast

zwei Dritteln der Teilnehmer (65 Prozent) eine „Eins“ oder „Zwei“.

Kollegenkreise, die zu ungefähr gleichen Teilen aus Männern und

Frauen bestehen, werden von 57 Prozent mit derart guten Noten

bedacht. Versetzungsgefährdet sind dagegen reine Frauen-Teams, die

von 30 Prozent der Befragten eine „Fünf“ oder „Sechs“ erhielten –

dabei von 34 Prozent der weiblichen Studienteilnehmerinnen.

„Der Blue-Collar-Arbeitsmarkt ist ganz offensichtlich dadurch

gekennzeichnet, dass mehr Transparenz von Arbeitgebern gefordert

wird, was den konkreten Umgang mit den Mitarbeitern betrifft“, so

Steffen Manes. „Gehalt und Arbeitszeiten sollen in den Teams gleich

bemessen sein. Zudem ist es sinnvoll, das Team schon im

Bewerbungsprozess deutlicher in den Fokus zu rücken. Unternehmen, die

Mitarbeiter mit nichtakademischen Hintergrund suchen, sollten

deswegen damit beginnen, ihre Teamstrukturen in ihre

Employer-Branding-Maßnahmen zu integrieren.“

Der aktuelle Blue-Collar-Kompass 02/2018 kann hier kostenfrei

heruntergeladen werden:

https://blog.mobilejob.com/blue-collar-kompass-q2-2018

Über die Studie

Für den Blue-Collar-Kompass 02/2018 befragte das

Marktforschungsunternehmen respondi im Auftrag von mobileJob.com

1.008 Arbeitnehmer mit nichtakademischen Hintergrund, die dem

Blue-Collar-Arbeitsmarkt zuzuordnen sind. Befragungszeitraum war Juni

2018. Ziel des Blue-Collar-Kompass ist es, einen analytischen Blick

auf die Karriereperspektiven von Nichtakademikern zu werfen. Er

erscheint quartalsweise.

