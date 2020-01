Flugzeuge mit Corona-Verdachtsfällen werden zu fünf Flughäfen umgeleitet

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph

Beisel, hat angesichts des sich weiter ausbreitenden Corona-Virus auf die

Notfallpläne deutscher Flughäfen verwiesen. “Die Internationalen

Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehen für

Deutschland fünf Flughäfen vor, die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit so

genannte Kernkapazitäten vorhalten müssen”, sagte Beisel der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Montag). Im Falle der Ankunft eines Passagierflugzeuges, das

einen Verdachtsfall an Bord habe, würde die betreffende Maschine zu einem dieser

Flughäfen umgeleitet. “In Deutschland zählen dazu Hamburg, Düsseldorf,

Frankfurt, München und Berlin”, sagte Beisel. Grundsätzlich seien die

Gesundheitsbehörden der jeweiligen Bundesländer zuständig für die Umsetzung der

Maßnahmen. “Notfallpläne für den Umgang mit gefährlichen Infektionen auf

deutschen Flughäfen existieren seit Jahren und haben sich in der Vergangenheit

bewährt, so etwa 2003 bei SARS, 2006 bei einem Fall von Lassafieber oder 2009 im

Zuge der Ausbreitung der Schweinegrippe”, sagte Beisel. “Grundlage für die

kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Notfallpläne sind Erkenntnisse und

Vorschriften der Weltgesundheitsorganisation.”

