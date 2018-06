Ford S-MAX für Selbsthilfegruppe „KINDERHILFE“ (FOTO)

– Selbsthilfegruppe für krebs- und schwerkranke Kinder erhält FordS-MAX in Berlin

– Fahrzeug im Wert von 50.000 Euro

– Übergabe durch Jose Carreras Leukämie-Stiftung und Ford

Ford Geschäftsführungsmitglied Dr. Clemens Doepgen und Dr.

Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras

Leukämie-Stiftung, übergaben heute in Berlin einen Ford S-MAX an

Vertreter der Selbsthilfegruppe „KINDERHILFE – Hilfe für krebs- und

schwerkranke Kinder e.V.“.

„Ford unterstützt seit vielen Jahren das ehrenamtliche Engagement

seiner Beschäftigten in Form von Arbeitskraft und Knowhow als auch

gemeinnützige Organisationen mit Mobilitätsspenden. Daher freut es

uns besonders, dass wir mit diesem Ford S-MAX die herausragende

Arbeit der Selbsthilfegruppe KINDERHILFE erleichtern können“, so Dr.

Clemens Doepgen, Mitglied der Geschäftsführung der Ford-Werke,

anlässlich der Übergabe.

Auch Dr. Gabriele Kröner zeigte sich erfreut: „Das Engagement der

Selbsthilfegruppe kann dank der neuen Mobilität noch wesentlich

effektiver und vielfältiger genutzt werden. Besonders beeindruckt hat

uns dabei das Konzept der Selbstverteidigungskurse für die kleinen

Patienten, denn zur Überwindung einer solch schweren Krankheit

braucht es Kraft. Wir sind den Verantwortlichen der Ford-Werke GmbH

sehr dankbar für die großzügige Fahrzeugspende.“

Der Ford S-MAX Vignale im Wert von 50.000 Euro ist Teil einer

Kooperation der Ford-Werke mit der José Carreras Leukämie-Stiftung,

die im Mai letzten Jahr begann. Unter dem Motto „Probefahren für

einen guten Zweck“ stiftete der Kölner Automobilhersteller neben dem

Fahrzeug an die José Carreras Leukämie-Stiftung gemeinsam mit seinen

Händlern pro absolvierter Probefahrt 20 Euro an eine gemeinnützige

lokale Organisation. Insgesamt kamen so im abgelaufenen Jahr über

80.000 Euro zusammen. Aufgrund der positiven Resonanz läuft die

Spendenaktion auch dieses Jahr.

