Forum Unterrichtspraxis auf der didacta 2019 in Köln / Beispielhafte Unterrichtsprojekte und neue Ideen für den Schulalltag

Vom 19. bis 23. Februar 2019 laden der

Verband Bildungsmedien, das Ministerium für Schule und Bildung NRW

und die Medienberatung NRW auf der didacta – die Bildungsmesse zum

Forum Unterrichtspraxis ein.

25 Veranstaltungen behandeln lernmethodische Themen über

schulorganisatorische Belange bis hin zu didaktischen Lösungsansätzen

für den Unterricht. Lehrerinnen und Lehrer können dabei Anregungen

für die eigene Unterrichtsgestaltung finden und mit den

Referent/-innen über neue Konzepte und Modellprojekte diskutieren.

Die Themen reichen von Medienbildung und den Herausforderungen der

Digitalisierung bis zu Wertschätzung und Humor im Unterricht, von

Heterogenität und Inklusion bis zu Burnout-Prävention und Rhetorik

für Lehrkräfte. Zu Gast sind u. a. der Pädagoge Olaf-Axel Burow,

Grundschulpädagogin Erika Brinkmann und der Direktor des

Mathematikums in Gießen, Albrecht Beutelspacher.

Sie finden das Forum Unterrichtspraxis auf der didacta – die

Bildungsmesse in Köln in Halle 8, Stand D 20/E 21. Eine Teilnahme an

den Veranstaltungen ist im Rahmen des Messebesuchs kostenlos und ohne

Anmeldung möglich.

Weitere Informationen und das Programmheft zum Download finden Sie

unter https://www.bildungsmedien.de/fup.

Der Verband Bildungsmedien e. V. ist ideeller Träger der didacta –

die Bildungsmesse. Als Service für die Besucherinnen und Besucher

bietet er neben dem Forum Unterrichtspraxis auch die

Veranstaltungsreihen Forum Bildung und Forum Berufliche Bildung an.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf

https://www.bildungsmedien.de/didacta.

