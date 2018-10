Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg: Freiburger Ordnungsamt setzt körperliche Unversehrtheit von Veranstaltungsbesuchern aufs Spiel!

Das Ordnungsamt Freiburg hat für die morgige

Veranstaltung der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg

zum Thema „Direkte Demokratie“ in Freiburg-Zähringen Auflagen

erlassen, die der gegenwärtigen Sicherheitslage in Freiburg nicht

gerecht werden. Am morgigen Mittwoch, 31. Oktober 2018, veranstaltet

die AfD-Fraktion um 19 Uhr eine lang geplante Veranstaltung zur

Vorstellung des „Demokratiestärkungsgesetzes“ im Bürgerhaus Zähringen

in Freiburg mit den Landtagsabgeordneten Emil Sänze und Stefan Räpple

sowie dem Gastreferenten Karl-Heinz Schurder, Präsident des Vereins

„Bürgerwille“ e.V. Das Ordnungsamt der Stadt Freiburg hat die

Veranstaltung der Landtagsfraktion der AfD kurzfristig als

Versammlung eingestuft und ihr damit untersagt, Besuchern aus dem

extremistischen Spektrum den Zugang zu verwehren. Das Ordnungsamt der

Stadt Freiburg muss sich damit dem Vorwurf aussetzen, die körperliche

Unversehrtheit von Besuchern, Pressevertretern und Abgeordneten zu

gefährden. Gegenüber dem Ordnungsamt wurde seitens der

Landtagsfraktion der AfD unlängst mehrfach darauf hingewiesen, dass

es sich bei der Einordnung der Veranstaltung als Versammlung um eine

schwerwiegende Fehlentscheidung der Behörde handele. Denn gemäß

Fraktionsgesetz dient die eigenständige Öffentlichkeitsarbeit der

Fraktionen der Unterrichtung der Öffentlichkeit über die

parlamentarische Arbeit, der Vermittlung ihrer politischen

Standpunkte und dem Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern über

parlamentarische Fragen. Aufgrund des gesetzlich auferlegten

Neutralitätsgebots kann es sich bei der Veranstaltung am morgigen

Mittwoch folglich nicht um eine Versammlung gemäß Versammlungsrecht

handeln.

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell