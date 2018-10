Sigmar Gabriel rechnet mit „Jamaika“ in Berlin (FOTO)

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel rechnet damit, dassAngela Merkel nach ihrem Verzicht auf den Parteivorsitz bald auch alsKanzlerin abtritt. „Wahrscheinlich ist Angela Merkels Verzicht aufden Vorsitz der CDU deshalb nur der erste Schritt, um am Ende den Wegzu einer –Jamaika-Koalition– von CDU/CSU, FDP und Grünen durch dieAufgabe auch des Kanzleramtes frei zu machen“, schreibt Gabriel inder Wochenzeitung DIE ZEIT. „Spätestens nach der Europawahl im Mai2019 dürfte das der Fall sein. Angela Merkel weiß, was sie ihrer CDUschuldet.“ Neuwahlen hält Gabriel im Falle eines Rücktritts vonMerkel für unwahrscheinlich.

Seine eigene Partei, die SPD, ruft Gabriel zu einem umfassenden

„Neubeginn“ auf. „Die Inhalte sind im Augenblick eher Nebensache,

denn alles Reden und gutes Regieren in der Koalition in Sachen Rente,

Mieten, Pflege, Vollzeit, Arbeit, Weiterbildung, Schule, Kitas haben

der Sozialdemokratie leider nicht geholfen“, schreibt Gabriel und

empfiehlt der SPD einen „sozialdemokratisch geprägten radikalen

Realismus“. Dafür müsse die SPD auch ihre Parteiarbeit grundlegend

neu strukturieren: „Mit hundert jungen Influencern, die Tag und Nacht

die sozialen Netzwerke bedienen, wären wir besser aufgestellt als mit

einer doppelt so hohen Zahl von Mitarbeitern, die nur die

Gruppeninteressen innerhalb der SPD austarieren und verwalten.“

