Frankfurter Rundschau: Bilanziert den Einsatz (korrigierte Fassung)

Der Bundestag tut sich ungewohnt schwer, den

umstrittenen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan erneut zu

verlängern. Das Plenum überwies am Donnerstag den Antrag der

Bundesregierung nach einer kontroversen Debatte an den Auswärtigen

Ausschuss. Die Diskussion machte erneut deutlich, wie hilfreich eine

ehrliche Bilanz des Einsatzes am Hindukusch wäre. Eine möglichst

umfassende Analyse blieb allerdings bislang aus. Es weiß niemand so

genau, was die Armee und die Hilfsorganisationen erreicht haben, seit

sie sich im Jahr 2002 dort nach und nach engagiert haben. Lediglich

einzelne Organisationen haben bislang ihre jeweilige Arbeit

evaluiert. Eine umfassende Bilanz würde zudem helfen, mögliche

Fehler des Einsatzes zu erkennen und zu korrigieren. Außerdem könnten

dann Befürworter und Kritiker des Einsatzes auf die ein oder andere

politische Parole verzichten.

