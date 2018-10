Frankfurter Rundschau: Die EU kommt nicht voran

Es hätte ein Gipfel der Entscheidungen sein

sollen. Es wurde einer der Ratlosigkeit. Ein Ausweg aus den

Brexit-Gesprächen ist nicht in Sicht. Selbst beim Ausbau des

Grenzschutzes – eines von wenigen Konsensthemen – gibt es kaum

Fortschritt, weil EU-Staaten wie Ungarn keine Befugnisse an Frontex

abgeben wollen. Die Fliehkräfte in Europa werden verstärkt durch eine

italienische Regierung, die wenig auf Etatvorgaben aus Brüssel gibt.

Die EU ist ermattet. Es scheint niemanden zu geben, der ihr zu

Kräften verhilft. Der Ruf Macrons nach einer „Neugründung Europas“

ist verhallt. Die Bundesregierung hat nichts unternommen, eines ihrer

wichtigsten Ziele im Koalitionsvertrag umzusetzen. Die europäische

Arbeitslosenversicherung, die Bundesfinanzminister Scholz in

Absprache mit Merkel und Macron nun anschiebt, wird von der Union in

populistischer Art zerredet. Die große Koalition kann nicht

Solidarität und Zusammenhalt in der EU erwarten, wenn sie dies selbst

nicht vorlebt.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell