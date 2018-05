Frankfurter Rundschau: Die Nobelposse

Der Ruhm des Literaturnobelpreises hat nichts

mit „Vertrauen in die Akademie“ zu tun. Kein Mensch interessiert sich

für die Akademie. Kein Mensch interessiert sich für das sexuelle

Verhalten der Jurymitglieder oder das ihrer Gattinnen und Gatten.

Wenn die Akademie sich außerstande sieht, ihre Angestellten vor den

Übergriffen eines alten Mannes zu schützen, dann sollte man sie

auflösen. Denn das sind unzumutbare Arbeitsbedingungen. Wenn die

Akademie für das Ehepaar Frostenson-Arnault über Jahre als

Selbstbedienungsladen funktionierte, dann muss das abgestellt werden.

Mit dem Literaturnobelpreis hat beides nichts zu tun. Kein

Nobelpreisträger hat sich jemals gedacht: Oh, wie schön, dass ich von

so freundlichen, herzensguten alten Männern und Frauen 750 000 Euro

bekomme. Jeder dachte: „Schwein gehabt“.

