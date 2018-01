Frankfurter Rundschau: Die Symbolik der CSU

Wenn die CSU neujahrklausiert, um Schlagzeilen

zu produzieren, blickt sie nach Rechts. Sie sollte auch mal nach

Österreich blicken. Dort zeigt sich, wohin es führt, wenn man sich

als konservative Regierungspartei in große Koalitionen rettet,

zugleich aber der Polemik von Rechts nachgibt. In Wien regiert ein

Konservativer nach einer populistischen Kampagne mit einer Partei

voller ehemaliger und aktiver Rechtsradikaler. Einer davon,

Heinz-Christian Strache, ist zwar Vizekanzler, gab aber gerade den

Oppositionsprovokateur, indem er Ausgangssperren für Flüchtlinge

anregte. Nach dem medialen Aufschrei war es nicht so gemeint. Das ist

eine Warnung an die CSU, weil auch sie glaubt, mittels medialer

Erregung beim Wähler zu punkten. Zu ihrer Symbolik gehört auch die

Einladung von Merkels Kritiker, Viktor Orban. Will man aber unter

Merkel mit der SPD regieren, sollte man sich derlei angedeutete

Versprechen sparen. Sie erreichen nur, dass mancher Wähler enttäuscht

AfD wählt.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell