Frankfurter Rundschau: Linker Teilrückzug

Kevin Kühnert habe eine “Kehrtwende” gemacht, war zu lesen, er

warne jetzt vor einem Aus für die große Koalition. Die Produzenten solcher

Schlagzeilen sind wohl auf die Legende hereingefallen, beim Kampf um die

Parteispitze sei es um ein simples Ja oder Nein zur Regierung mit der Union

gegangen. Dabei haben die künftigen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert

Walter-Borjans immer betont, sie wollten den Verbleib in der Koalition von

Inhalten abhängig machen. Nichts anderes hat auch der Juso-Chef jetzt gesagt.

Wichtiger wäre es, zu fragen: Wie sehen die Inhalte aus, mit denen die SPD in

die Gespräche mit CDU und CSU geht? Und da sieht es leider nach einem

Teilrückzug der gerade erst siegreichen innerparteilichen Linken aus. Der

Leitantrag für den Parteitag am Freitag benennt zwar zentrale Punkte:

Mindestlohn, bessere Klimapolitik, Investitionsbedarf. Aber das Ganze ist so

weich formuliert, dass es mit klaren Zielen für den Rest der Legislaturperiode

fast nichts mehr zu tun hat.

