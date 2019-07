Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Siemens/Vorstandsfrauen

Die Frankfurter Rundschau schreibt zum

Frauenanteil in Konzernvorständen:

Jetzt wird Janina Kugel, die oberste Personalerin, Siemens

verlassen. Das wäre eigentlich kein Thema, stünde es nicht insgesamt

so übel um die weibliche Präsenz. Betrachtet man die Börsenindizes

Dax, Mdax und SDax zusammen, haben zwei Drittel überhaupt keine Frau

im Vorstand. Deutschlands Wirtschaft wird gemanagt wie ein

Steinzeit-Clan. Das wird sich nur ändern, wenn sich die

Unternehmenskulturen radikal modernisieren. Wenn sich die Arbeitswelt

so wandelt, dass es Frauen in Top-Jobs aushalten. Wenn die vielfach

belegten Befunde – dass divers aufgestellte Leitungsteams

erfolgreicher arbeiten – endlich in den männlich dominierten

Führungsetagen ankommen. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Auch in

deutschen Konzernen.

