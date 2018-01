Frankfurter Rundschau: Stein und Zimmermann gegen Antisemitismus-Beauftragten

Antisemitismus

Kritik aus Israel an Plänen für Antisemitismus-Beauftragten

(29.1.2018):

Die mögliche Berufung eines Antisemitismus-Beauftragen in

Deutschland ist auf Kritik aus Israel gestoßen: „Das jüdische Thema

wie gewohnt abgesondert zu behandeln, statt systematische

Rassismusbekämpfung zu betreiben, (…) das garantiert den Erfolg

keineswegs“, schreiben der ehemalige israelische Botschafter in

Berlin, Shimon Stein, und der Historiker Moshe Zimmermann in einem

Kommentar für die „Frankfurter Rundschau“ (Montagausgabe). Nur durch

„Aufklärung auf allen Ebenen für alle Menschen gegen Rassismus, in

der Schule wie auch in den Integrationskursen“, werde „auch der

Rahmen für eine aufrichtige Antisemitismus-Bekämpfung abgesteckt“.

Stein und Zimmermann äußern sich in dem Meinungsbeitrag auch zur

Debatte über Kritik an der israelischen Regierung. An die „Führung

der deutschen Juden“ richten sie die Frage: „Soll unter dem

Deckmantel des Antisemitismus-Vorwurfs die israelische Politik

unantastbar gemacht werden, bis am Ende auch die Kritik an der

bevorstehenden Zwangsausweisung von Asylsuchenden nach Afrika als

Antisemitismus bewertet wird?“ ENDE

