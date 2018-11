Frankfurter Rundschau: Tiefe Furchen

Sämtliche EU-Spitzenpolitiker beteuern ihre

Trauer über den Brexit. Sie ist so glaubhaft wie berechtigt – und

doch ist nicht zu übersehen, dass die Spitzen der EU in der wirren

Politik Londons auch eine große Chance erblicken, eine willkommene

Gelegenheit: Wie leicht es doch plötzlich fällt, sich neben dem

chaotischen, konzeptlosen Treiben in London als Hüter von Einheit und

Verlässlichkeit zu präsentieren und darüber die eigenen, tiefen

Differenzen vergessen zu machen. Doch die demonstrative Einigkeit

vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass der Kontinent von tiefen

Furchen durchzogen wird. Und die Verhandlungen über den Brexit und

über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien bergen weiterhin

die Gefahr, dass diese Furchen aufbrechen. Je konkreter die

Austrittsbedingungen für Großbritannien und die Modalitäten der

künftigen Beziehung zwischen der EU und London werden, desto stärker

werden die nationale Sonderinteressen jedes einzelnen EU-Mitglieds

hervortreten.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell