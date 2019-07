Frei: Union stärkt Attraktivität des Öffentlichen Dienstes Von Presse

Ein starker Staat braucht einen starken

öffentlichen Dienst: Zulagen für Sicherheitskräfte des Bundes werden

deutlich erhöht

Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch den Entwurf eines

Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes (BesStMG) beschlossen.

Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im

Deutschen Bundestag für Innen und Recht, Thorsten Frei:

„Wir wollen, dass auch in Zukunft die besten Köpfe für unser Land

arbeiten. Der öffentliche Dienst muss attraktiv bleiben. Dazu müssen

wir die Rahmenbedingungen an eine Reihe von Anforderungen, nicht

zuletzt an den sich verschärfenden Fachkräftemangel anpassen. Mit der

im Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz vorgesehenen Erhöhung

zahlreicher Zulagen, den Verbesserungen bei der Personalgewinnung und

Personalbindung, der Stärkung der Attraktivität für Anwärter, den

Verbesserungen bei der Auslandsbesoldung und der Leistungsbesoldung

machen wir einen großen Schritt nach vorn.

Das BesStMG zielt mit der Erhöhung der Polizeizulage um 40

Prozent, der Anhebung der Sicherheitszulagen für die

Nachrichtendienste und den Verbesserungen für Beamte des

Bundeskriminalamtes insbesondere auch auf die Stärkung der

Sicherheitskräfte des Bundes. Sie leisten jeden Tag, oftmals unter

schweren Bedingungen und unter Einsatz ihres Lebens,

Außergewöhnliches für unsere Gesellschaft und unser Land. Sie haben

unseren ganz großen Respekt verdient, und das findet seinen Ausdruck

auch in dem heute vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf.“

