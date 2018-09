Freiwilligendienst muss freiwillig bleiben / IB lehnt soziales Pflichtjahr weiter ab / Gespräch im Gesundheitsministerium

Der IB bleibt auch trotz der aktuellen

Initiative von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei seiner

Ablehnung eine sozialen Pflichtjahres. „Wir werben dafür, den

Freiwilligendienst in Deutschland attraktiver zu machen und den

Einsatz der jungen Menschen stärker zu honorieren“, so die

IB-Präsidentin Petra Merkel. „Aber Freiwilligendienste sollten

freiwillig bleiben. In diesem Bereich Zwang auszuüben würde der

Motivation schaden und letztendlich niemandem nutzen.“

Der IB ist als einer von 18 Spitzenverbänden zum Gespräch im

Bundesgesundheitsministerium am 25. September eingeladen. „Der

parallel angeregte Gedanke eines Rechtsanspruchs auf einen

Freiwilligendienst ist unserer Ansicht viel besser geeignet, um mehr

junge Menschen für einen solchen Dienst zu begeistern“, so Merkel

weiter. Selbstverständlich wird sich der IB auch weiterhin an der

Debatte um ein Pflichtjahr oder einen Rechtsanspruch beteiligen. „Der

Einladung von Bundesminister Spahn entnehmen wir, dass er einen

verstärkten Einsatz auch von Menschen mit Migrationshintergrund

plant“, stellt Merkel fest. Das könne die Integration in das

Gemeinwesen fördern, aber wiederum nur, wenn der Einsatz freiwillig

bleibt.

Zur Behebung eines Personalnotstands im Bereich der Pflege kann

nach Ansicht des IB auch die verstärkte Akquise von gut ausgebildeten

Fachkräften aus dem Ausland dienen. Hier ist der IB ebenfalls aktiv

und seit vielen Jahren erfolgreich.

„Wir sind sehr gespannt auf die Vorschläge des

Bundesgesundheitsministers“, so Merkel. Klar müsse aber auch sein,

dass das Problem fehlender Pflegekräfte dauerhaft nicht durch

Teilnehmer eines Pflichtjahres sondern nur durch eine Steigerung der

Attraktivität der Arbeitsplätze und die Bezahlung gelöst werden.

