Friesen/Herdt: An das Leid der Russlanddeutschen erinnern

Am 28. August 1941 ordnete Stalin in einem Dekret

die Zwangsdeportation der Wolgadeutschen nach Sibirien und

Zentralasien an. Von einem Tag auf den anderen mussten die Deutschen

der Wolgarepublik und anderer Siedlungsgebiete ihre Heimat verlassen

und wurden größtenteils nach Kasachstan und Sibirien deportiert. Es

folgte eine Zeit der Zwangsarbeit und Diskriminierung. Viele Tausende

verloren ihr Leben. In den nachfolgenden Jahren war es den

Russlanddeutschen streng verboten in der Öffentlichkeit Deutsch zu

sprechen oder ihre Kultur zu leben. Eine Zeit, die im kollektiven

Bewusstsein der Russlanddeutschen nach wie vor eine große Rolle

spielt. Seit den achtziger Jahren gilt der 28. August als „Tag der

Russlanddeutschen“, an dem man dieser schrecklichen Ereignisse und

der vielzähligen Opfer gedenkt.

Dazu teilt der Sprecher der Interessengemeinschaft der

Russlanddeutschen im Deutschen Bundestag und

AfD-Bundestagsabgeordneter für Südthüringen, Anton Friesen, mit:

„Am heutigen Tag der Russlanddeutschen gedenken wir der

hunderttausenden Unschuldigen, die dem Stalin-Dekret zum Opfer

fielen. Sie wurden innerhalb weniger Wochen unter grausamen

Bedingungen nach Sibirien zwangsdeportiert und in Arbeitslager

interniert. Unerträgliches Leid wurde ihnen dabei zuteil, dass wir

nie vergessen dürfen. Viele von ihnen verhungerten oder wurden direkt

erschossen. Darunter auch unzählige Frauen und Kinder.

Selbst nach Stalins Tod wurden die deutschstämmigen Einwohner der

Sowjetunion weiter diskriminiert und unterdrückt. Erst mit dem

Niedergang der Sowjetunion gelangten die Deutschen aus Russland

wieder in die Heimat ihrer Vorfahren. Heute blicken alle Deutschen

gemeinsam auf das Martyrium der Russlanddeutschen zurück.

Die Deutschen aus Russland, zu denen auch ich und mein

Fraktionskollege Waldemar Herdt gehören, sind ein Teil des deutschen

Volkes. Die Geschichte der Russlanddeutschen ist daher unteilbar mit

der Geschichte der Deutschen verwoben. Auch darauf sollten wir uns

heutzutage verstärkt besinnen.“

Der als Russlanddeutscher in Kasachstan geborene

AfD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretender Sprecher der Gruppe

„Heimatvertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten“, Waldemar

Herdt, ergänzt:

„Dieser Tag ist als Tag der Erinnerung ein Anlass dafür, uns

verstärkt darauf zu besinnen, dass die Geschichte der

Russlanddeutschen untrennbar mit der deutschen Geschichte verwoben

ist. Es ist ein Anlass, uns erneut daran zu erinnern, warum unsere

deutschen Brüder einst nach Russland gingen, dort als Deutsche lebten

und nach mehr als 200 Jahren zurückkehrten. Es ist ein Tag des

gemeinsamen Erinnerns, der Russlanddeutsche und ihre deutschen Brüder

einander noch näherbringen kann, zum Wohle unserer gemeinsamen

Heimat. Aus diesem Grund und aus persönlicher Überzeugung setze ich

mich für eine würdige Gestaltung auch hier im Bundestag, ein.“

