FSJ: bpa begrüßt Vorstoß der Bundesfamilienministerin / Freiwilliger Einsatz für ältere Menschen muss unterstützt werden

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer

Dienste e. V. (bpa) begrüßt ausdrücklich das Konzept zum

„Jugendfreiwilligenjahr“, das in Berlin vorgestellt wurde. „Die

Zusicherung von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey, das

Freiwillige Soziale Jahr deutlich attraktiver machen zu wollen, ist

wichtig. Hierbei liegt uns die Unterstützung der jungen Freiwilligen,

die sich der Unterstützung und Betreuung älterer Menschen widmen

wollen und in Pflegediensten, Tagespflegen oder Heimen mitwirken

möchten, besonders am Herzen“, so bpa-Geschäftsführer Bernd Tews.

Der bpa als Träger des Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) bietet

neben dem sozialen Engagement die Möglichkeit zur Qualifizierung. In

Schleswig-Holstein können sich FSJler mit Unterstützung des bpa und

der Landesregierung beispielsweise zu Alltagsbegleitern

qualifizieren. „Diese erwerben Kompetenzen im Umgang mit älteren

Menschen, die sie in der eigenen Familie, aber auch in der

Altenpflege einsetzen können. Am Ende haben sie eine formale

Qualifikation und ein Jahr sinnvoll für sich und andere genutzt“,

fügt Tews hinzu.

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey will unter anderem

allen Freiwilligen einen Zuschuss zur Fahrkarte für den öffentlichen

Nahverkehr zahlen und bundesweit ein einheitliches Freiwilligengeld

von 402 Euro, zuzüglich entsprechender Sozialversicherungsbeiträge,

garantieren.

