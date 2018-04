Führung durch „Die Seele ist ein Oktopus“ und MuSeele lockt mit „Landerer Sekt“

Anlässlich des Internationalen Museumstages am Sonntag, dem 13. Mai bietet das Göppinger Psychiatriemuseum MuSeele eine Führung durch die Sonderausstellung ?Die Seele ist ein Oktopus?, um 16 Uhr an. Der Eintritt zur Sonderausstellung im Eingangsfoyer des Klinikums Christophsbad (Haus 20) sowie zum MuSeele im Dachgeschoss des Badhauses (Haus 10) in der Faurndauer Straße ist an diesem Sonntag frei. Am internationalen Museumstag wird das MuSeele wird von 14 bis 16 Uhr geöffnet sein und jeder Besucher im MuSeele mit einem Glas ?Landerer Sekt? begrüßt.

Die MuSeele-Sonderausstellung ?Die Seele ist ein Oktopus? präsentiert antike Vorstellungen vom belebten Körper. Der Graphiker Christoph Geiger setzte diese Auffassungen in großformatige anschauliche Bilder um, die noch bis zum 15. Juli im Eingangsfoyer (Haus 20) des Klinikums zum Nachdenken einladen. Papphocker unterstützen entspannte Lesepausen. Zusätzlich können Besucher an einem Stehpult Tipps antiker Mediziner erhalten, je nachdem wieviel Feuer in ihnen schlummert.

Öffnungszeiten Sonderausstellung „Die Seele ist ein Oktopus“: täglich 9-19 Uhr, Eingangsfo-yer (Haus 20)

Öffnungszeiten MuSeele: Sonntag 14-16 Uhr, Mittwoch 16-18 Uhr, DG Bad Haus (Haus 10)

www.museele.de

Über das MuSeele

Das MuSeele ist ein Museum über die Geschichte der Psychiatrie. Die Psychiatrie ist eine umstrittene Institution und für viele Menschen irgendwie unheimlich. Dazu trägt die sehr wechselhafte und zum Teil tragische Geschichte bei. Durch die sachgerechte Information können sich Besucher ein eigenes Urteil bilden. Provokative Formate laden ein zum Nachfragen, zum Nachdenken und zum Gespräch. Die Besucher können sich interaktiv auf die Themen und Exponate einlassen, denn die Themen werden multimedial präsentiert, d.h. alle Sinne sind beteiligt und gefordert.

Das MuSeele befindet sich im Dachgeschoss des alten Badhauses (Haus 10) des Klinikums Christophsbad in Göppingen und ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Führungen sind nach Voranmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Der Eintritt beträgt 2 Euro pro Person. Führungen kosten zusätzlich 30 Euro. Die maximale Gruppengröße pro Führung ist auf circa 20 Personen begrenzt.