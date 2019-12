Fünf Jahre Uni sind nicht in zwei Wochen nachzuholen (Leitartikel von Fatima Krumm)

Immer wieder die Lehrer. Zu viele in den falschen Fächern, zu

wenige an der richtigen Schulform. Wenn der Präsident des deutschen

Lehrerverbands die Schmalspur-Qualifikation von Quereinsteigern als Verbrechen

an Kindern bezeichnet, ist das zwar juristisch gesehen ein falscher Begriff. Vom

Laienverständnis her liegt er aber vollkommen richtig.

Ohne qualifizierte Lehrkräfte werden Kinder ihrer Chancen beraubt. Vor allem die

Grundschule, in der mit Lesen und Schreiben die Grundlagen für die spätere

Leistungskompetenz gelegt werden, muss jedem Kind das Beste bieten. Die neusten

Pisa-Ergebnisse zeigen, dass ein Fünftel der Schüler nur unzureichend bis gar

nicht lesen kann. Da braucht es erst recht geballte Kompetenz im Klassenzimmer.

Wer lesen und schreiben kann, kann es noch lange nicht kompetent vermitteln.

Kinder zu alphabetisieren bedarf besonderer pädagogischer und didaktischer

Kenntnisse. Ein Lehramtsstudium dauert im Schnitt fünf Jahre, das Referendariat

je nach Land ein bis zwei Jahre. Erst danach ist eine Lehrkraft vollständig

qualifiziert, Schüler eigenständig zu unterrichten. Neben dem Fachwissen – das

im Unterricht meist eine untergeordnete Rolle spielt – geht es um Lernstrategien

und Kompetenzorientierung, um Motivation und darum, den Kessel der Konflikte im

überaus heterogenen Sozialgefüge auf Sparflamme zu halten. Das lernt man nicht

in einem Zwei-Wochen-Seminar. Inklusion und Integration managt auch niemand

intuitiv.

Das Problem ist auch, dass viele denken, weil sie selbst mal Schulkind waren,

wüssten sie, wie der Beruf funktioniert. Nein. Lehrer sein bedeutet nicht, sich

vor die Klasse zu stellen und ein bisschen was zu erzählen, während die Kinder

stillsitzen. Das war vielleicht mal so. Zumal der Frontalunterricht mittlerweile

verpönt ist. Binnendifferenzierung und individuelle Lernpläne sind die Methoden

des Zeitgeistes. Wenn die Quereinsteiger darauf nicht optimal vorbereitet

werden, sind nicht nur die Kinder die Leidtragenden. Auch der motivierteste

Quereinsteiger wird nicht lange durchhalten, wenn ihm keine ausreichenden

pädagogischen und didaktischen Mittel an die Hand gegeben werden. Mit Motivation

allein ist das nicht zu stemmen.

Quereinsteiger sind eine gute Stütze, um die Not zu überbrücken. Keinesfalls

dürfen sie ohne Nachqualifikation dauerhaft unterrichten. Kinder haben einen

Anspruch auf gute Bildung. Und Eltern darauf, dass ihre Kinder in der Obhut von

Fachkräften sind. Sollten Eltern merken, dass Unqualifizierte vor ihren Kindern

stehen, könnte das zudem den Boom von Privatschulen fördern, soziale Trennung

inklusive.

